末代義務役屆退 徵兵制拜拜

下士班長李亞哲（左）指導新兵實施打靶訓練。（楊佳穎攝）

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中國時報
／台中報導

當兵是許多男人共同的回憶，談起理髮、投飲料、兵變、出公差等關鍵字，總有說不完的故事，一路走來或許苦澀，回頭談起卻總有淡淡回甘。隨著制度轉變，民國83年後出生的役男僅須接受4個月軍事訓練，讓最後的一年期「末代義務役」格外受到關注，他們將服完中華民國最後一梯義務役，同時也將徵兵制帶入歷史。

回顧台灣義務役制度歷程，1951年中華民國政府遷台後實施徵兵制，1954年規範陸軍需服2年兵役；海空軍及陸戰隊則為3年，1990年調整為不分軍種統一2年制。緊接著兵役期自2000年2月縮短為1年10個月，同年8月首度徵集替代役；2004年1月、2005年7月、2006年1月、2007年7月分別縮短義務役服役時間，直到2008年7月起義務役改為1年制。

軍方統計，各軍種的末代義務役人數，分別為陸軍2225梯299人、海軍艦艇兵735梯39人、陸戰隊常備兵811梯41人、空軍常備兵892梯33人。

一年期義務役至今，共78萬餘人入伍，下士班長李亞哲回憶起自己得知是末代義務役當下，不諱言心裡有點不平衡，但他笑稱，12月中入伍，12月底新訓單位辦了生日活動，發現12月29日、30日、31日生日的弟兄各有一位，差幾天就能免去一年役期，「看他們就覺得，其實自己是好的」。

經過近一年軍旅生活，李亞哲分享，軍中沒想像中嚴肅，當初也以為三不五時會被長官、學長「用眼神殺死」，但其實還好。談起一年來的收穫，他說，跟長官相處或與新兵相處，要用不一樣的態度，先前自己講話還會結結巴巴，現在談吐有明顯進步。

(中國時報)

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