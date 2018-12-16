小留學生大兵日記 歪七扭八述點滴

2018年12月16日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台中報導 ／台中報導

身為末代義務役，都在國外唸書的下士班長葉紹庭，憶起軍旅生涯靦腆笑稱，其實不太會寫國字，新訓時要寫大兵日記，一直問旁邊弟兄字怎麼寫，「到現在應該已經會寫很多字了」。他分享，入伍前曾上網路論壇看評論，實際體驗軍中生活，發現跟外面聽到的不一樣，也與期待相近，還是很有收穫。

目前在成功嶺任教育班長的葉紹庭，將在12月18日退伍。身為末代義務役，他笑說，自己完全沒折抵役期，因先前都在國外念書，沒上過國家的軍訓課程；雖然從小在國外長大，每年暑假都回台灣，也常聽長輩們聊起當兵回憶，一直對這一年兵役生活抱持期待，特地在學業告一段落後回國，並進一步接受教育班長訓。

葉紹庭說，有人會說服義務役浪費時間，「我覺得其實不然，這一年若能認真投入，也能從中收穫在社會上無法體驗到的事情」，入伍前上過PTT等網路論壇，實際體驗後發現大家對軍中誤會有些深，如今都採用現代化管理，與長官、學長學弟日常相處都很愉快，該嚴肅操課時也認真投入，跟期待滿相近。

他說，經歷訓練及日常生活中的要求與關懷，看著大家一天天獨立，變成頂天立地男子漢，身為班長也會有成就感，尤其是帶部隊唱歌答數，或鑑測時看大家動作整齊劃一，內心都會有種自己小孩的驕傲感。

身高188公分的食勤一兵陳聖福，學生時期是棒球校隊投手，因肩膀二度受傷，忍痛放棄體育之路。他靦腆表示，不走體育多少還是有點不捨、不甘心，換個角度想，路不只有一條，轉個彎或許更好走，入伍後發現環境還不錯，最終選擇轉服志願役。

(中國時報)