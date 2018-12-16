散布關西台客滯留謠言 大學生免罰 外交部難接受

友善列印
中國時報
／台北報導

今年9月「燕子颱風」肆虐日本，關西機場因而封閉，連帶造成許多台灣人滯留日本，台北大學游姓大學生在PTT發文，指「中國外交使館積極派車接送中國遊客、但台灣駐日單位卻無作為」，被警方認為散布謠言，違反社會秩序維護法，移送南投地方法院，但簡易庭法官裁定不罰。

法官認為，謠言內容未造成民眾生命威脅，不符社維法63條第1項第5款「有影響公共安寧之情形」的構成要件。外交部昨天回應，裁判結果形同承認發布假訊息致受傷害，卻不必負擔任何責任，對此感到遺憾與悲憤，也難以接受。

外交部指出，全案因當事人無端造謠，嚴重誤導國內民眾及輿情，影響相關救助行動，並損及政府形象，最終導致不幸事件，卻獲法院裁定免罰，外交部及其附屬單位在事件過程中因該發文而飽受批評，是該文最大受害者。為避免因未經查證而逕自散布假消息引發爭議，卻無需承擔任何法律後果，外交部將研議相關可行做法，對加害者課以法律責任，以確保受害者的尊嚴與權利。

律師葉慶元批外交部的回應。他說，民進黨不是最主張言論自由嗎？還主張叛亂都可以是言論自由，現在卻對發文的大學生進行追殺，只有極權國家才會這樣做。

葉慶元表示，就法論法，大學生的發文極近乎事實，大陸真的有派車救援，雖然還是有點出入，但是發文者是民眾不是政府，沒有辦法完整的調查，所以，連社維法都不罰，真不知外交部可以採取什麼法律途徑來追殺發文學生。

(中國時報)

沒保險沒繳稅 權利車出事會賠慘 前總長羅本立辭世 享壽92歲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。