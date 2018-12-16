散布關西台客滯留謠言 大學生免罰 外交部難接受

2018年12月16日 04:10 中國時報 張孝義 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

今年9月「燕子颱風」肆虐日本，關西機場因而封閉，連帶造成許多台灣人滯留日本，台北大學游姓大學生在PTT發文，指「中國外交使館積極派車接送中國遊客、但台灣駐日單位卻無作為」，被警方認為散布謠言，違反社會秩序維護法，移送南投地方法院，但簡易庭法官裁定不罰。

法官認為，謠言內容未造成民眾生命威脅，不符社維法63條第1項第5款「有影響公共安寧之情形」的構成要件。外交部昨天回應，裁判結果形同承認發布假訊息致受傷害，卻不必負擔任何責任，對此感到遺憾與悲憤，也難以接受。

外交部指出，全案因當事人無端造謠，嚴重誤導國內民眾及輿情，影響相關救助行動，並損及政府形象，最終導致不幸事件，卻獲法院裁定免罰，外交部及其附屬單位在事件過程中因該發文而飽受批評，是該文最大受害者。為避免因未經查證而逕自散布假消息引發爭議，卻無需承擔任何法律後果，外交部將研議相關可行做法，對加害者課以法律責任，以確保受害者的尊嚴與權利。

律師葉慶元批外交部的回應。他說，民進黨不是最主張言論自由嗎？還主張叛亂都可以是言論自由，現在卻對發文的大學生進行追殺，只有極權國家才會這樣做。

葉慶元表示，就法論法，大學生的發文極近乎事實，大陸真的有派車救援，雖然還是有點出入，但是發文者是民眾不是政府，沒有辦法完整的調查，所以，連社維法都不罰，真不知外交部可以採取什麼法律途徑來追殺發文學生。

(中國時報)