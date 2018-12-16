前總長羅本立辭世 享壽92歲

2018年12月16日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

前參謀總長陸軍一級上將羅本立，15日下午1時許在台北三軍總醫院辭世，享壽92歲。國防部指出，羅本立任總長期間正逢台灣海峽飛彈危機，共軍戰機開始逼近海峽中線，妄以軍事恫嚇阻擾我民主發展；國家形勢在危疑動盪之際，幸賴羅本立沈著因應，親臨金馬前線巡視防務16次，穩定台海局勢、安定民心。

羅本立為安徽合肥人，民國16年3月14日生，民國36年目睹內患頻仍、國局動盪，毅然投筆從戎，考入陸軍官校廿二期，自此一生職志，軍旅為家。

國防部說，羅本立軍校畢業後，調任96師287團機槍連排長、副連長，10至11月即參加廣東陽江及白海戡亂戰役，與敵激戰數晝夜，負傷後不畏生死勇抗頑強；爾後隨軍轉進台灣，先後接受完整軍事教育，歷任連、營、旅長、指揮官、參謀長，師、軍長、陸軍指參學院院長、陸軍第六軍團司令、陸軍總部副總司令、三軍大學校長、聯勤總司令、副參謀總長等職。

國防部指出，羅本立在建軍備戰擘劃上，以前瞻眼光、無比魄力及決心，推動「精實案」、「博愛案」等重大施政，無一不使國軍戰力日益精銳。87年3月卸職，轉任總統府戰略顧問，獲頒軍人最高榮譽的青天白日勳章。

國防部表示，羅本立一生治軍嚴謹、廉潔自奉，講效率、肅官箴，待基層官兵如赤子，常勉各級幹部「心往下想、眼往下看、腳往下走、錢往下用」，深得袍澤愛戴。

(中國時報)