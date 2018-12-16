留得落霞照人間 二月河病逝

大陸名作家二月河15日逝世，享壽73歲。圖為二月河2009年12月在台北圓山飯店舉行的讀友見面會。（新華社）

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中國時報
／綜合報導
二月河著作《康熙大帝》，1993年曾被拍成電視劇。（摘自網路）

大陸知名作家二月河15日凌晨在北京逝世，享壽73歲。其筆下有五百萬字的「帝王系列」小說，包括《康熙大帝》、《雍正皇帝》、《乾隆皇帝》等作品，部分還被拍成電視劇，在台灣也獲得高收視率並多次重播。他的創作生活艱辛，曾以菸頭燙自己提神，「拚命創落霞」的故事廣為文學界所知，甚至有大陸青年作家稱，「羨慕名傳井水處，寧死不當二月河」。

二月河本名凌解放，筆名來自他認為本名太現代，與所創作的300多年前的歷史故事不合，因此取了筆名，意思是「二月的黃河冰凌解凍，向下流奔放」。雖然他是知名作家，但其實在中小學階段曾留級，直到21歲才高中畢，更沒讀過大學，但憑著對閱讀的熱愛，喜歡研究《紅樓夢》，之後萌生寫清朝帝王系列小說的想法。

熱愛紅樓夢 帝王系列萌芽

二月河的帝王系列創作，起於1978年，當時正逢大陸改革開放之初，社會風氣走向開放，遂投入《落霞三部曲》，也就是康雍乾三代皇帝的創作；他解釋，康雍乾盛世猶如中國封建王朝的「迴光返照」，是最後一次輝煌，「落霞是最美的，但之後就是黑夜來臨」。

大陸媒體形容二月河是「文痴」，痴之若狂，入迷至深，沉津不悔，為了蒐集相關素材，整天窩在圖書館找資料，舊地攤、書店倉庫，不論是正史野史、系本小說、日記檔案，只要是和清代有關的資料都不放過。

他的創作生活艱辛，白天要上班，晚上須趕稿到凌晨，熬不住睡意就猛抽菸，再用火紅的菸頭燙手腕驅趕疲憊，繼續伏案寫作，二月河的手腕至今仍有菸燙傷痕，他的「拚命創落霞」故事也廣為文學界所知，甚至有青年作者稱「羨慕名傳井水處，寧死不當二月河」。

為提神創作 用菸頭燙手腕

二月河的《雍正皇帝》曾被《亞洲周刊》評選為「20世紀中文小說100強」，與二月河合作20多年的長江文藝出版社社長尹志勇形容，二月河的小說是「當代長篇歷史的高峰」，並透露「作者生前心願便是將作品改裝新版，研討會也安排了，卻可惜他不在了。」

二月河的康、雍二部曾被翻拍成電視劇，在台灣播出也引起熱潮，至少重播15次，創造當年的收視神話，其中飾演雍正的唐國強，更被冠上「帝王專業戶」封號；而在康熙的電視劇中，因其中描述關於康熙收復台灣的劇情，當時也引起大陸討論攻台戰略的熱潮，以及對鄭成功、施琅歷史評價的探討。

(中國時報)

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