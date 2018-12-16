帝王經典傳頌 習近平也是粉絲

2018年12月16日 01:51 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

大陸作家二月河15日凌晨病逝於北京，許多讀者感到不捨，他的讀者當中還包括大陸國家主席習近平，兩人是南陽同鄉。習近平上台後積極反腐肅貪，二月河形容反腐形勢有如「蛟龍憤怒、魚鱉驚慌」，震撼四野，習近平的反貪大將，大陸國家副主席王岐山，也曾說自己是二月河的知音。

習近平自2012年十八大上任之初，力行肅貪反腐，蒼蠅老虎一起打，不論大小貪官因此落馬，而且打破中共「刑不上政治局常委」的傳統，包括薄熙來、周永康等大老虎先後被抓。

2014年7月，二月河接受中紀委官網專訪時表示，「我們黨的反腐力度，讀遍二十四史，沒有像現在這麼強的，」他形容，現在的反腐勢頭令人感到興奮，「可以說是蛟龍憤怒，魚鱉驚慌，春雷一擊，震撼四野，中央高度重視，腐官高度緊張。」他去年也曾再次提及，中共反腐「做得比說得還要好！」

二月河說，中共反腐在「秉刀斧手段」對腐敗官員絕不手軟的同時，還「舉菩薩心腸」保護正直的官員，挽救險入歧途的官員，構築「不想腐、不願腐」的堤壩，把反腐行動深入化。

二月河曾任全國人大代表，2011年的十一屆大陸全國人大四次會議上，他遇到一位重量級讀者。時任大陸國家副主席習近平接見河南省代表團，二月河在發言時自我介紹，「我是來自南陽的代表，我叫凌解放。」習近平馬上接話，「您是二月河老師吧？我看過您的書，也看過您在『百家講壇』的節目。」

不只習近平愛看二月河的書，2014年大陸全國兩會，中紀委書記王岐山參加河南團組討論時也曾提到，「二月河的意思我聽懂了，因為我瞭解他，比他瞭解我多。他寫的『帝王系列』我認真看了。看了他的書，就能讀懂他。知音是什麼，知音是通過聽音樂就能聽懂作曲人想要表達什麼。」

王岐山稱二月河為知音之後，二月河這個名字就與反腐緊密相連。不過二月河表示，他和王岐山並沒有私交，在他的眼裡，王岐山是反腐英雄，在王岐山身上，他看到了中央反腐的決心和意志。

(中國時報)