川普喊話 陸美貿易協議近了

2018年12月16日 01:51 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普14日宣稱，美國和中國大陸可能很快就會達成一項重大且非常全面的協議，他並對北京暫緩美製進口車加徵關稅的決定表示歡迎。美國貿易代表署當天也宣布，美方對價值2千億美元大陸進口商品，關稅由10%調高至25%的生效日期，從原本的明年元旦延後到（北京時間）3月2日下午1點01分。

川普在推特上發文稱：「中國剛剛宣布，由於我們與他們的貿易戰，他們的經濟增長比預期要慢得多，他們剛剛暫停了對美國加徵的關稅。美國現在非常好。中國希望達成一項重大且非常全面的協議。協議有可能會達成，而且可能很快。」

大陸正在採取行動緩解美陸貿易緊張關係。大陸14日宣布，為了落實兩國元首達成的共識，從明年1月1日起，對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅三個月。陸方本周也已恢復從美國採購大豆，並考慮調整技術主導戰略。

川普政府認為，大陸的改變是因為關稅對其經濟的負面影響。川普13日告訴福斯新聞網，由於美方採取的行動，大陸經濟「陷入困境」。他說：「中國經濟如果陷入困境，那也只是因為我…在過去四個月，我們向中國徵收了110億美元的稅款。」他還表示，自己的貿易政策不會對美國經濟造成「壓力」，因為就業人數創下新高。

貿易戰打擊了大陸的出口，加上國內需求疲軟，大陸經濟下滑的壓力加大。大陸國家統計局公布的最新數字顯示，11月的社會消費品零售總額與同期相比增加了8.1%，創下2003年5月以來的新低。11月的工業產值與去年同期相比上升5.4%，為3年來最小增幅。

(中國時報)