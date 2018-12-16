弔唁江丙坤 陳雲林12月20日來台

2018年12月16日 01:51 中國時報 李文輝／綜合報導

海基會前董事長江丙坤辭世，大陸指派海協會前會長陳雲林將於20日來台弔唁、21日「快去快回」返陸，15日已獲海基會前任副祕書長高文誠證實，相關行程將由政府專案聯審確認中。

高文誠昨在海基會追思會場告訴媒體，海陸兩會都已表達將提供必要協助，以專案形式處理陳雲林來台事宜，明天一上班即啟動聯審機制，到時便可確定行程。預計20日抵台，赴海基會追思會場弔唁時間還沒確認，或會赴江宅慰問江夫人陳美惠，21日返回大陸，全程不需與官方有任何約晤。

江丙坤辦公室透露，陳雲林行程將純粹弔唁江丙坤並慰問家屬，也不會見藍營新科縣市長。

據了解，江丙坤告別式暫訂在明年元月，但陳雲林此行將「 快去快回」、不會有任何政治意涵。而布置在海基會二樓公亮廳的追思會堂，只開放到21日，所以規畫兩天一夜於20日成行。

大陸國台辦前天證實，陳雲林與江丙坤交往多年，友誼深厚，為表達敬意和追憶之情，陳雲林是以個人名義、生前好友身分赴台弔唁。江丙坤在世時，也是海峽兩岸經貿文化交流協會會長，因此以該協會名義邀請陳雲林一行。

海基會人士分析，陳雲林選擇20日直奔海基會弔唁老友，除了「快去快回」，還有兩層意義，一是陳雲林2012年8月趁第八次江陳會談在台北舉行時，到訪過海基會新建辦公大樓，當時還盛讚這幢由江丙坤從頭到尾募資籌建、不花政府一分一毫的海基會大樓，有豐富的意涵。這也是家屬選擇江丙坤公職最後一站海基會，作為追思會堂的深義。

明年元月江丙坤告別式，無論選在哪一天，必定朝野皆到場同悲；不管在何地，陳雲林的出現，都將會提高現場維安規格，尤其如何安排與蔡政府黨政高層同場，勢必大費周章，因此選擇20日來台，相對單純許多。

(中國時報)