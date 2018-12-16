追求真善美 陳明璋分享人生

2018年12月16日 01:51 中國時報 林勁傑／台北報導

「追求真、善、美人生論壇」昨於台科大舉行。多位前部會首長與會。論壇圍繞追求真、善、美的人生，追求真的企業人生、追求善的健康人生以及追求美的人文人生。其中享譽國際的法藍瓷總裁陳立恆以追求美的人文人生為題發表演講，強調人生與政治，都需要藝術。

追求真、善、美人生論壇由台北經營管理研究院主辦。開幕式上台北經營管理研究院長陳明璋致詞，他並分享如何推動追求五百分的人生，其中「求真」是以科學精神追求突破，「求善」即以回饋心完善社會，「求美」則以人文素養涵蓋美妙人生。同時他以自己為例認為，人生70才開始。

會議上有趣的是，在探討追求善的健康人生時，馬政府時代兩位衛生署長齊聚一堂，由楊志良主持、葉金川主講。葉金川表示，長壽不等於健康，健康的壽命比長壽更有用，即便是台北市長柯文哲最自豪的葉克膜，救活機率僅三成。他還分享芬蘭中部一個人口只有八萬人的大學城正推動老人運動保健，協助老人做適當運動，其老年生活的目標是，只有臨終前的兩星期，才躺在床上度日。

陳立恆則談到自己的創業過程與企業文化，他認為，藝術是創新、觸動人的內心、豐富人生以及表達別人所不能表達。此外，不論人生或做人都要藝術；而政治也要，若無，就出現了「韓流」。他認為韓國瑜搭上時機天命，英雄就此產生，但也提醒英雄如果沒有實質的底蘊，英雄可能變狗熊。

(中國時報)