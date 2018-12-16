MLB》爭搶怪力男 洋基情未了

2018年12月16日 04:10 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

相對於哈波，明星游擊手馬恰多似乎是洋基補強的合理選擇。（美聯社資料照）

總管凱許曼強調洋基是全面運作的死星。（美聯社）

這個冬天大聯盟自由市場相當熱鬧，一向出手闊綽的洋基卻靜悄悄，甚至沒有任何動作爭取「怪力男」哈波，莫非「邪惡帝國」已經殞落？但「超級經紀人」波拉斯表示這是洋基「聲東擊西」的一貫伎倆，洋基總管凱許曼則以經典電影《星際大戰》的哏來回應，一搭一唱，或許邪惡帝國正在伺機而動。

「今天不合理的事情，不代表明天也不合理，」凱許曼說：「我只能一直告訴你我們目前專注的事情，但與此同時，我們也是個全面運作的『死星』（Death Star）。」

一壘外野滿編 哈波非必要

死星是《星際大戰》系列電影中的虛構太空要塞，也是銀河帝國製造的終極武器。凱許曼強調洋基功能健全，該做的事情都能做。這是否代表該搶哈波的時候，邪惡帝國也不會缺席呢？

洋基對哈波按兵不動，是因陣中外野手已有6人，人滿為患，甚至一壘手也有兩人，讓凱許曼先前對媒體表示，要哈波從外野改守一壘也「不切實際」。如今一席「今天不合理、不代表明天也不合理」的言論，又給人無比想像空間。

哈波的經紀人波拉斯，則公開表示不相信洋基對哈波沒興趣，還說這是邪惡帝國的一貫伎倆，用老練而聰明的話術來轉移注意力，掩蓋他們真正鎖定的獵物。

「當護士拿著溫度計進病房，重點不是病人體溫多高，而是病人還無法出院。」對於波拉斯的妙喻，凱許曼笑著回應說：「我只是想強調我們保持積極、開放的態度，沒別的意思…」

補內野深度 搶馬恰多更好

洋基真的心如止水？波拉斯舉的例子的確令人印象深刻，10年前強打一壘手塔謝拉眼看就要投入紅襪懷抱，洋基也多次強調他們在開幕戰已有史威瑟能鎮守一壘，最終仍用8年1億8000萬美元的肥約搶走塔謝拉。

大聯盟總管的冬季會議14日結束，凱許曼強調洋基目前的補強重點是內野與投手深度，也就是說同樣是自由市場大咖，搶明星游擊手馬恰多比爭哈波合理。但包括補齊投手在內，凱許曼講的都是短期工程，延攬哈波卻是攸關未來10年的長期計畫，兩者未必衝突，就看邪惡帝國怎麼出手了！

(中國時報)