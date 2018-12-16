ABL萬人迷 SBL看不到車尾燈

2018年12月16日 04:10 中國時報 黃及人 ／綜合報導 ／綜合報導

寶島夢想家上周彰化主場開幕戰的爆滿盛況。（夢想家提供）

超級籃球聯賽（SBL）本周移師彰化體育館，現場觀眾人數仍慘不忍睹，相較於上周同地舉辦的東南亞職籃（ABL）寶島夢想家主場開幕戰，兩天創下破萬票房的擠爆場館盛況，SBL不只被ABL比下去，更證明SBL「白混」了16年。

雖用號稱全台唯一職業球隊的夢想家，跟所謂「半職業」的SBL相比，似乎不太公平，可是邁入職業化前的最後1個球季，SBL本季只能以「退化」或「倒退」形容，不只毫無公關行銷，就連電視轉播頻道到現在一堆球迷都不知道。

諷刺的是，SBL本季明明擁有近千萬行銷經費，由7隊各拿出體育署贊助的100萬元與中華籃協共同出資湊足，到現在卻完全看不到任何成效，前4周分別在桃園與天母的例行賽，現場也看不到行銷單位有在「做事」的一點跡象。

但這也是無可奈何的結果，因為SBL本季11月17日開打，行銷單位直到11月初才敲定，還找來從未辦過如此大規模籃球聯賽的「菜鳥」公關公司負責，結局可想而知，甚至贊助招商連帶造成影響，也讓場館地貼直到上周才出現。

比起SBL打到第16季還在「趕鴨子上架」，才打第2個球季的夢想家，卻早從今年9月展開鋪天蓋地的廣告行銷，包含「少俠」田壘、李學林、陳世念等「黃金世代」球星先後加盟炒熱人氣，就連季前記者會與季票販售都早早啟動。

更別提上周夢想家主場包裝聲勢浩大，不僅找來范瑋琪開唱（SBL只找人打鼓），更有絢麗燈光秀、球迷互動遊戲與「寶島西施」助威，也在場內外找來大批飲食攤販，反觀SBL什麼都沒有就算了，天母體育館一樓還禁止飲食！

儘管目前謠傳職籃公司連新公司位置都快找好了，但看到SBL徹底被ABL比下去的慘狀，SBL職業化這條路真的還要走下去嗎？再看彰化體育館內到處高掛的夢想家球星海報，SBL在這裡打，不就等於「自取其辱」嗎？

(中國時報)