中華男女足新主帥 12月19日出爐

2018年12月16日 04:10 中國時報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

中華足協19日將召開選訓委員會，敲定男、女足國家隊總教練人選。男足方面有英籍前助理教練蘭卡斯特、帶領菲律賓首度打入亞洲盃會內賽的杜利（Thomas Dooley）、宏都拉斯教練克魯茲（Arnold Cruz）、西班牙教練米切爾與本土的王家中5選1，女足僅有前仙台七夕教頭越後和男爭取，形勢較為明朗。

中華女足由本土教練顏士凱領軍出征東京奧運亞洲區首輪資格賽與東亞錦標賽第2輪，已完成階段性任務。現年52歲的越後和男曾是日本男足國腳，2007年轉任教職後，帶過市原千葉JEF聯的預備隊與仙台七夕男、女足隊，2017年更拿下日本女足撫子聯賽殿軍，執教資歷和成績都很出色。

男足部分5搶1，據了解王家中與蘭卡斯特都會親自出席選訓委員會，簡報爭取總教練一職。其中王家中上月在東亞盃臨危受命，雖然輸給香港、北韓，但內容不差，就極有限的備戰時間更屬不易。連前教頭蓋瑞懷特看了都說：「看得出球員們願意為他一拚。」

蘭卡斯特則自費從倫敦飛來台灣，過去1年他擔任懷特助手十分稱職，也獲得很多國腳喜愛。蘭卡斯特說：「我的目標就是爭取中華男足的總教練，我很喜歡台灣，也很喜歡跟了解球員們。」另一方面，蘭卡斯特曾帶過目前英格蘭當紅新秀桑喬，他在青訓方面的實務經驗，也是一大加分。

杜利和克魯茲不會親自來台，但兩人都有來頭。克魯茲代表宏國出賽50場，曾到墨西哥、阿根廷踢球，2013年轉任教練迄今。美德混血的杜利曾是美國國家隊隊長，2014年起執教菲律賓4年，帶領菲律賓首度打入亞洲盃24強，成果斐然。他甚至透過友人表示，為爭取中華男足教頭，願意降價跟懷特同薪。

懷特此前月薪15000美元，由體育署及國訓中心專案支付。而另一人選米切爾則是我混血國腳殷亞吉的啟蒙教練，資歷以青訓為主。

(中國時報)