湯匙輕挖 Q彈滑嫩惹人愛

2018年12月16日 01:51 中國時報 蔡依珍 ）

深耕近30年的老字號「上輝行仙草豆花」，不分季節總是門庭若市，夏天咕溜Q彈的嫩仙草凍、冬天濃純順口的燒仙草，都是純天然熬煮，仙草香氣一入喉就溢滿整個口腔，另有仙草原汁、仙草奶茶等產品，老闆立志做出全台第一好吃的仙草系列商品。

創立於1992年的上輝行，販售燒仙草、仙草布丁凍、仙草奶凍、仙草原汁、仙草茶、四果冰棒等物，劉老闆強調，店內仙草原料來自陽光充足的關西石光，完全不添加化學物、色素和防腐劑，每天以120度高溫從早上6點熬煮到晚上8點，歷經2次熬煮和冷卻，提煉出膠質和香氣，特別濃純可口、消暑解渴。

劉老闆說，他的燒仙草完全無添加物，表面呈現「半凝結」狀態，湯匙輕挖，「ㄉㄨㄞ、ㄉㄨㄞ」模樣讓人口水直流，入口後滑溜口感和仙草獨特芬芳滿溢口腔，堪稱極品。

燒仙草的配料也毫不馬虎，光是芋圓類就有芋頭圓、紅豆圓、綠豆圓、地瓜圓4種口味，另有大紅豆、Q彈珍珠及硬花生等配料，一到冬季人氣總是強強滾，店家還貼心提供仙草汁讓客人免費取用，讓客人大讚「超暖心」。

地址：桃園市中壢區中正路358號

電話：（03）4917839

營業時間：上午10點半至12點、下午12點半至6點、晚間6點半至10點

售價：綜合燒仙草45元、綜合仙草奶凍60元、嫩仙草凍60元、仙草原汁75元

(中國時報)