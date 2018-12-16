邊煮邊吹 用耐心熬出膠質

2018年12月16日 01:51 中國時報 周麗蘭 ）

雲林縣斗南鎮「秀美冰品燒仙草」老闆張正宗堅持每天以14個小時熬煮仙草，邊煮邊用電扇吹，慢工煮出仙草的膠質，也讓店內的仙草飲品口碑遠播，一年四季都供應，夏天也吃得到燒仙草。

「秀美冰品燒仙草」是老闆娘李秀美20多年前開的店，煮仙草干、準備餡料都由她一手包辦；丈夫張正宗8年前退休，熬仙草成為他退休後的新任務。

李秀美說，她開店時學的煮仙草方法是熬煮2至3小時就夠，但她覺得不夠，清晨5點開火熬煮到下午，丈夫接手熬仙草後，堅持早上7點開火煮到晚上9點，還要邊開電扇吹邊熬煮，強調降溫才能熬煮出膠質，夫妻2人曾為此鬧意見，後來她決定退一步，尊重丈夫的堅持。

如今張正宗堅持邊用電扇吹鍋子邊熬煮出的仙草，內行人都喝得出特別甘甜濃稠，夏天供應的仙草凍、仙草茶是人氣商品，冬天改供應燒仙草；若有客人不喝冰涼的仙草，夏天也可要求煮成燒仙草，加熱不加價。

除仙草外，配料湯圓、芋圓、粉條、粉粿也全是夫妻倆手工製作，芋頭更是選擇當季的芋頭，冬天使用台中大甲芋頭，夏天就改用高雄的芋頭，就是要讓客人吃到最新鮮的食材。

地址：雲林縣斗南鎮文元街2號

電話：（05）5963189

營業時間：上午9點半至晚間9點半，不定期公休

售價：燒仙草30元

(中國時報)