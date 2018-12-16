RailBike18日起 免費試營運

2018年12月16日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱新北報導 ╱新北報導

新北市府與台鐵規畫沿用深澳線1.3公里閒置舊軌道，在八斗子站至深澳站路段架設RailBike自行車系統，18日起免費試營運，先邀旅遊業踩線，未來遊客也能飽覽依山傍海美景，可望刺激在地觀光能量。

結合海景礦坑 喚醒在地記憶

繼苗栗舊山線「鐵道自行車」通車後，全台第2處RailBike鐵道自行車將在瑞芳登場，新北市府為賦予廢棄鐵軌嶄新生命，與台鐵跨域合作，結合沿岸海景、生態、礦坑、鐵道特色，將目前僅剩瑞芳到八斗子站的台鐵深澳線，打造成能暢遊山海主題的鐵道自行車，盼喚醒在地歷史記憶及人們對山與海的嚮往。

新北市觀旅局說明，新北市長朱立倫17日將前往試乘體驗，18日起免費試營運，第一階段18日至27日先由旅遊業體驗並給予營運建議；第二階段28日至明年1月17日，周一至周五4班次，開放「瑞芳區民」免費體驗，周五有1班次及周末4班次開放一般民眾「線上預約」免費試乘；1月18日起開始收費，相關訊息會在「Railbike深澳鐵道自行車」臉書粉絲團公告。

深澳到金瓜石 串成觀光廊道

觀旅局表示，搭配深澳鐵道自行車開通，還會在深澳站設置YouBike，遊客可騎單車連接深澳漁港、象鼻岩、潮境公園、海科館，以及國際知名的水湳洞、金瓜石、九份等鄰近景點，串連成迷人的觀光廊道。

瑞芳區長陳奇正說，深澳鐵道自行車將為深澳、八斗子、瑞芳帶來觀光能量，遊客既可享受搭乘時微風徐徐吹來的舒適感外，還能看盡山海之美與隧道內光影藝術，達到身心靈暢快紓壓。

(中國時報)