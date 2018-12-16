RailBike18日起 免費試營運

新北市政府與台鐵合作，利用八斗子站至深澳站路段，打造全台第2處Rail Bike鐵道自行車，18日起免費試營運，可飽覽依山傍海的美景，並激發出瑞芳的觀光能量。（瑞芳區公所提供）

友善列印
中國時報
╱新北報導

新北市府與台鐵規畫沿用深澳線1.3公里閒置舊軌道，在八斗子站至深澳站路段架設RailBike自行車系統，18日起免費試營運，先邀旅遊業踩線，未來遊客也能飽覽依山傍海美景，可望刺激在地觀光能量。

結合海景礦坑 喚醒在地記憶

繼苗栗舊山線「鐵道自行車」通車後，全台第2處RailBike鐵道自行車將在瑞芳登場，新北市府為賦予廢棄鐵軌嶄新生命，與台鐵跨域合作，結合沿岸海景、生態、礦坑、鐵道特色，將目前僅剩瑞芳到八斗子站的台鐵深澳線，打造成能暢遊山海主題的鐵道自行車，盼喚醒在地歷史記憶及人們對山與海的嚮往。

新北市觀旅局說明，新北市長朱立倫17日將前往試乘體驗，18日起免費試營運，第一階段18日至27日先由旅遊業體驗並給予營運建議；第二階段28日至明年1月17日，周一至周五4班次，開放「瑞芳區民」免費體驗，周五有1班次及周末4班次開放一般民眾「線上預約」免費試乘；1月18日起開始收費，相關訊息會在「Railbike深澳鐵道自行車」臉書粉絲團公告。

深澳到金瓜石 串成觀光廊道

觀旅局表示，搭配深澳鐵道自行車開通，還會在深澳站設置YouBike，遊客可騎單車連接深澳漁港、象鼻岩、潮境公園、海科館，以及國際知名的水湳洞、金瓜石、九份等鄰近景點，串連成迷人的觀光廊道。

瑞芳區長陳奇正說，深澳鐵道自行車將為深澳、八斗子、瑞芳帶來觀光能量，遊客既可享受搭乘時微風徐徐吹來的舒適感外，還能看盡山海之美與隧道內光影藝術，達到身心靈暢快紓壓。

(中國時報)

邊煮邊吹 用耐心熬出膠質 永慶盃拔河賽 發揮團隊精神

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。