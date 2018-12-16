永慶盃拔河賽 發揮團隊精神

2018年12月16日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

講求團隊合作！長庚紀念醫院15日在長庚養生文化村首度舉辦「2018永慶盃拔河比賽」，邀請到從國內拔河常勝軍的景美女中到各國中、小代表隊，近千名選手與會，長庚醫院董事長王瑞慧表示，她從小就愛拔河，因為拔河是一項最講究團隊合作的運動，無法單獨靠個人勝出，大家都是缺一不可。

景美女中傳授撇步

王瑞慧說，拔河隊伍中，每個人都是最重要的，缺一不可，隊伍裡沒有個人明星，比賽時必須大家齊心協力，隊伍才有獲勝的可能，這就和醫療事業一樣，醫師、護師、藥師、治療師等，必須透過團結合作，才能提供病患最優質的服務，這就是長庚醫療體系積極推廣拔河運動最重要的啟發。

81支隊伍、近千人參賽，還包括長庚醫院各院區的醫師、護理師、醫檢師、行政同仁等，也組成8支隊伍參加社會組比賽，而他們在比賽前，已接受國際冠軍霸主景美高中拔河隊特訓。

醫師上陣鍛鍊身體

其中高雄長庚胃腸肝膽科副部長張國欽褪下醫師袍，與同仁一同參賽，為了參加這場比賽，也跟著大家一起接受拔河教練的指導、一起鍛鍊體能及技巧，更從中體悟到，醫療團隊其實就跟拔河隊一樣，要「在一起」！

長庚決策委員會主委程文俊表示，希望由長庚的領頭帶動下，透過比賽推廣拔河運動，將團隊合作的精神落實至社會各個角落，就像醫療一樣，唯有透過團隊的合作，才能提供病患最優質的服務。

這次比賽籌備的幕後功臣之一，台師大景美拔河聯隊施昭伃教練表示，拔河隊裡幾乎沒有個人明星，所有選手跟教練一同以團隊的名稱共同承擔失敗或者享受榮耀，所以用拔河運動來推廣團隊精神是再適合不過，希望所有參賽的隊伍在比賽時，能將團隊合作的精神發揮到極致。

(中國時報)