王阿伯、智慧姨 互槓年紀問題

民進黨徵召台中市北屯北區立委補選參選人王義川（中），15日一早到北屯區紫微宮參香。（馮惠宜攝）

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中國時報
／綜合報導
北區民眾慶祝盧秀燕當選台中市長15日分送1688碗綜合羹，國民黨提名立委參選人沈智慧（前排右二）也參與。（馮惠宜攝）

台中市第5選區立委補選起跑！民進黨徵召參選人王義川15日到北屯區紫微宮參香，他稱對手國民黨提名的立委沈智慧「智慧阿姨」；沈智慧則用「阿伯」回應。王義川指稱，阿伯應該是稱讚。彰化縣立委補選搶爆，支持者為前副縣長柯呈枋製作的大型巨幅看板正式上路。

61年次對上61歲

中市立委補選，61年次的王義川對上61歲的沈智慧，王義川稱呼對手為「智慧阿姨」，還說智慧阿姨當立委時他才高二；他在台大念書12年，她都在當立委。

沈智慧回應王義川是「阿伯」，王笑說，台北市長柯文哲人家也稱「阿伯」，對他來說是種稱讚。他邀請沈智慧辯論聽聞對手婉拒，王呼籲沈智慧應向市民說明，對於市民關心的政策提出回應。

沈智慧昨則參與北區市民陳錦松慶祝盧秀燕當選市長，分送1688碗肉羹麵免費大請客活動；她穿梭人群中拜票爭取支持，強調會努力進入國會成為盧秀燕市長國會助攻手。強調年齡不是問題，重點是心態和做事的態度。

彰化參選爆炸

彰化立委補選，目前擔任勞動力發展署雲嘉南分署長的柯呈枋，「新年快樂、心想事成」、「向鄉親問好」看板正式上路，預告登記不缺席；國民黨有意競逐還有議員涂淑媚、林庚壬、和美鎮長阮厚爵、豐安聯合診所院長蔡明忠。

民進黨有意參選有鹿港鎮長黃振彥、前文化局長陳文彬、議員陳秀寶、議員競選落敗林士堅。無黨有意參選包括彰化縣、市長競逐失利的黃文玲和黃玉芬。

(中國時報)

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