北門洋香瓜選美 郭明佩連莊

2018年12月16日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南北門錦湖地區種植洋香瓜面積近70公頃，有將近40年歷史，北門農會繼去年首辦洋香瓜評鑑、註冊推出自有洋香瓜「HARU」品牌後，今年洋香瓜評鑑擴大舉辦，分為紅肉、綠肉組，吸引30組人馬競逐，綠肉組再由郭明佩的「協」字號拿下冠軍。

30組人馬競逐

台南市洋香瓜種植面積全台第一，包括東山區、安南區、將軍區、北門區等都是重要產地，僅在品種上有差異性，北門集中在錦湖地區，以網紋洋香瓜主，由於沿海地區土壤帶有鹽分，種植出來的洋香瓜甜度高、肉質綿密，加上農民栽培技術進步，品質佳，市場指名度越來越高。

北門區農會為推廣並行銷在地洋香瓜，去年首度舉辦洋香瓜評鑑大賽，並註冊「HARU」品牌，讓民眾品嘗冬季限定的鹽鄉洋香瓜滋味，今年續辦洋香瓜評鑑，並擴大規模，吸引更多農民參與。

今年參加組數比去年增加近1倍，農民精挑細選的瓜果一字排開，切開時香氣濃郁，光用聞的就能感受到甜蜜滋味；現場請來農改場及種苗公司專家，以盲測方式評選，從果重、網紋、甜度、口感等逐一評分，各組選出前3名。

把瓜當兒照顧

去年拿下冠軍的郭明佩，今年衛冕成功，在綠肉組獨占鰲頭，甜度與去年相同，有19度之高，品質維持得相當不錯，紅肉組則由李新柱掄元，甜度也有17度，2人表示種瓜沒有訣竅，「把瓜當孩子照顧」就對了；現場也拍賣冠軍甜瓜做公益，單顆都喊價到1000元以上。

(中國時報)