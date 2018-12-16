台東診所祭 偏鄉醫療互相扶持

2018年12月16日 01:51 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

偏鄉就醫不易，醫師余尚儒去年在台東縣東河鄉創設「都蘭診所」，推廣在宅醫療理念並投入社區營造，15日滿周年辦「診所祭」，以「共生輔具節」為主題，強調每個人都是他人的輔具，讓社區居民手牽手互相扶持，打造共生社會。

都蘭診所 推廣在宅醫療

都蘭診所預計每年生日舉辦「診所祭」，顛覆民眾只有生病才能進診所的觀念，昨邀社區民眾到以閒置空間打造的「都蘭小客廳」參加音樂會、闖關遊戲、二手市集及共餐，也讓民眾一起來認識診所、熟悉醫護人員，了解自己的健康。

台灣在宅醫療協會理事長余尚儒深耕部落，在都蘭開設診所，余尚儒說，這1年來服務了約800位病患，並提供43個居家照顧個案服務，也陪伴6個家庭安心在宅善終。

共生社會 落實在地安老

他說，都蘭村老年人口達22.3％、已符合超高齡社區定義，現在社區營造不只是以文化、藝術出發，更希望推動共生社區、以照顧為中心的社區營造，都蘭診所除了解決社區的醫療與照顧需求以外，也要逐步喚醒居民一起面對在地安老的渴望。

今年「診所祭」的主題是「共生輔具」，余尚儒說，許多長輩看病只是一時、但他們生活是24小時需要輔具陪伴協助，除了希望把輔具觀念帶進社區以外，他強調：「每個人都要隨時成為他人的輔具」，互相幫忙，才能共同生活。

都蘭診所成立1年來，已從原本4人小組茁壯為具有醫師、護理師、社工、物理治療師、居服員的8人團隊，未來也將籌備「好家宅共生文化教育基金會」，以都蘭診所為實踐共生社區的基地，期許未來在台灣遍地開花。

(中國時報)