ㄚ桃園哥 3歲生日開趴

民眾與ㄚ桃園哥歡慶3歲生日。（呂筱蟬攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市吉祥物ㄚ桃園哥，15日在中壢五權親子館開生日party歡慶3歲生日，活動中舉辦積木同樂會，有44組親子檔組裝積木送給ㄚ桃園哥。另市長鄭文燦也和市民朋友一起唱生日快樂歌、切蛋糕送上生日祝福。

中壢區五權親子館在今年5月啟用，以兒童安全為主題，並以安全互動為理念設計，教導兒童及照顧者各種安全意識、觀念及禮儀，如正確穿越道路及認識交通號誌等，是親子共學的教育場域。

ㄚ桃園哥生日積木同樂會，結合今年開發的ㄚ桃園哥周邊產品微型積木，邀請民眾參與同樂，組裝積木當生日禮物送給ㄚ桃和園哥，鄭文燦則表示，桃園市積極發展一生活圈一親子館，已增加10座親子館及2輛親子行動車。

另外，2017年5月也啟用桃園市立兒童美術館，今年3月啟用桃園市兒童文學館，2019年則有玩具圖書館及南崁兒童藝術村即將開幕營運，而一區一兒童公園則活化國道二號橋下空間，作為桃園市首座兒童冒險公園，推動共融遊戲場，運動場所多樣化，打破不同年齡層汰換罐頭式遊具。

許多父母帶著小孩和ㄚ桃園哥度過生日派對，現場氣氛熱鬧。鄭文燦表示，「一區一公托中心」，現已增設5家公托中心，規畫3年內完成32間；升格4年增加47所公立、非營利幼兒園，提供4750個就學名額。透過333托育政策，生育津貼每胎3萬元，3歲以下每月3000元育兒津貼，配合中央擴大育兒津貼延伸至4歲。

(中國時報)

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