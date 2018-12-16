大氣球遊行 10萬人愛高雄

OPEN!大氣球遊行15日舉行，巴西森巴舞女郎與卡通造型大氣球一起上街相當吸睛。（林瑞益翻攝）

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中國時報
／高雄報導

「OPEN!大氣球遊行」活動15日在高雄時代大道登場，今年活動以「OPEN! THE WORLD」為主題，是高雄最具童趣的親子活動之一，主辦單位宣稱與會人數達10萬人。

活動邁入第13屆，今年動員超過23顆大型卡通氣球，其中有來自義大利，風靡全世界的「跳跳馬Rody」、世界著名暢銷童書角色「比得兔」，以及超療癒的「正能量企鵝」。加上OPEN小將、PLEASE美眉、HELLO KITTY新裝亮相，讓大人、小孩驚喜連連。

今年總計邀請超過1500名表演團隊，並請來人氣歌手Lulu（黃路梓茵）擔任「OPEN!遊行大使」，與OPEN小將合體唱跳。從歌手身分變成兒童界最愛的姐姐，她笑說，能參與大氣球遊行完全是圓了自己的夢，帶來活力滿點的歡樂唱跳，讓大家充滿回憶。

今年主題為「OPEN! THE WORLD」，藉由環遊世界結合愛為主軸，遊行隊伍也以守護、美麗、關懷和溫馨4方向命名，透過最有愛的方式推廣高雄，延續創造出全台最大氣球遊行。

表演團隊包括巴西、米蘭、首爾、沖繩4大城市特色表演，融合了熱情巴西森巴舞、時尚米蘭宮廷風格高蹺特技、展現恢弘氣勢的韓國傳統民俗擊鼓和日本沖繩太鼓，讓民眾一睹來自4國的不同風采。

今年首度邀請陸戰樂儀隊、國軍人形氣偶軍團共同加入。國軍儀隊以整齊畫一的隊形來呈現高昂的士氣，令民眾大飽眼福。

(中國時報)

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