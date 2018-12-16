新光醫院開講 談癌症免疫療法

本報與新光醫院15日合辦「癌症免疫治療與篩檢新趨勢」健康講座。（郭吉銓攝）

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中國時報
／台北報導

癌症連續36年蟬連國人十大死因之首，初期的癌症治療以手術、放療及化療為主，但晚期癌症由於腫瘤細胞擴散，無法開刀，化療及標靶治療便成為治療主角，近年來，免疫療法興起，其利用自體的免疫能力，讓癌症自癒成為可能，新光醫院著力「多靶點放射及熱療免疫治療」，先局部刺激癌細胞產生免疫力，接著讓免疫力遍佈全身，以改善腫瘤微環境的方式，有效使得癌細胞凋亡。

本報與新光醫院15日合辦「癌症免疫治療與篩檢新趨勢」健康講座，由腫瘤治療科主任季匡華、血液腫瘤科主任賴泓誌及血液腫瘤科主治醫師游介宇，分別就最新癌症免疫治療及精準醫療趨勢專題分享，吸引滿場民眾前往聽講，其中不乏本身就是癌症患者，對於癌症治療新趨勢抱持高度的關注。

季匡華主任表示，對於晚期癌症病患來說，治療策略要先找到癌細胞的弱點、標靶藥物，如果找不到標靶，可以試著以免疫力來對抗癌細胞。但免疫力是需要被喚醒的，熱療便是一種方法，就像發燒，其為全身對抗各種感染的保護機制，「多靶點放射及熱療免疫治療」即是利用這樣的原理，臨床為乳癌、骨癌及頭頸癌病患治療，結果腫瘤大幅消失，由於其為人體的自然方式，安全性高。

癌症治療由標靶走向免疫治療，為精準醫療的趨勢發展，賴泓誌主任說，精準醫療不只用在癌症病患，還有健康人的身上，知名國際巨星安潔莉娜裘莉，由於其有家族高度乳癌遺傳基因，在做基因檢測之後，進行了預防性乳房切除，篩檢為精準醫療不可獲缺的一環，之後再依個人的狀況擬訂預防計畫，增加治療及存活率。

而在癌症病患的精準醫療上，游介宇醫師表示，癌症病患可透過腫瘤指數檢測得知罹癌類別、程度及治療後的效果，無論標靶或是免疫療法，都一定要找到一個標記，就像是一把鑰匙才能打得開門，如何找到更多、準確的鑰匙，也是醫界努力目標。

(中國時報)

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