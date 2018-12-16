中醫大新竹附醫開幕 4救顧健康

中醫大新竹附醫引進台灣自主研發的「血液自動分類辨識傳送系統」，讓血液檢驗流程從1小時縮短至20分鐘。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

新竹縣大型醫療機構不足，重症患者常需跨縣市就醫，為充實在地醫療資源，中國醫藥大學附設醫院進駐竹北市，以急重症為發展核心，肩負起「救急、救心、救腦、救命」的使命，同時引進尖端科技設備，未來將逐步成立各項醫療中心、醫學工程中心等，守護在地民眾健康。

中醫大新竹附醫15日舉行開幕典禮，邀請各界貴賓參與儀式。即將卸任的新竹縣長邱鏡淳指出，很感謝中醫大以最快的速度讓醫院開幕，補足新竹縣內醫療缺口，未來中醫大新竹附醫加上整個生醫園區，希望紮根科技、留住人才，將影響力推廣到國際。

「以病人為中心。」中醫大暨醫療體系董事長蔡長海說，在「救急、救腦、救心、救命」的使命感驅使下，除了成立腦中風中心、心血管中心以外，將陸續成立癌症中心、微創中心，甚至眼科醫學中心，所有的設備只要有需求，「董事會在所不惜、全力投入」，還要攜手當地醫療院所確實施行雙向轉診。

位在新竹縣市交界的中醫大新竹附醫，為中醫大新竹縣康產業園區第一期的規畫，總科別數36科，申請總床數788床，目前開院床數在100床，預計2年內填滿申請床數。新竹附醫院長陳自諒指出，新竹附醫醫療群以醫學中心級為班底，推動整合式醫療，引進達文西機器手臂等先進醫療儀器，透過科技輔助更精準掌握病灶，提供病人最佳診療。

此外，新竹附醫還擁有全台唯一一套「血液自動分類辨識傳送系統」，根據院方解釋，該系統可將血液檢驗流程從傳統的1小時縮短至20分鐘，還可迅速生成報告，對於血液相關急症的病患來說，是相當大的福音。

(中國時報)

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