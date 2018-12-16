可以吃的耶誕樹 現身幼兒園

花蓮一間幼兒園用300顆高麗菜，搭建一棵1層樓高的「聖誕樹」，這棵聖誕樹不但可以吃，也做為校方聖誕節活動的「伴手禮」。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

全台高麗菜價暴跌，花蓮高麗菜一顆批發價掉到10元有找，花蓮一間幼兒園用300顆高麗菜，搭建一棵1層樓高的「耶誕樹」，這棵耶誕樹不但可以吃，還是校方耶誕節活動「伴手禮」，特別的造型更吸引大小朋友爭相合照。

花蓮美崙天使、恩典、三立芳幼兒園每年12月都會舉辦12場次的「把愛傳出去」系列活動，除了歡慶耶誕節，也邀請畢業校友回娘家，往年以「禮物包」搭成的耶誕樹，今年改以「高麗菜」為主角，在校門口搭起一棵「高麗菜耶誕樹」，園長劉祝冠說，活動結束後還可以從樹上摘下高麗菜帶回家享用。

劉祝冠表示，高麗菜價崩跌，心疼農民心血收不回來，於是想出透過活動幫助農民，園方直接與在地農民購買，農民開多少價格，就付多少錢，不跟農民殺價，共花費4萬多元訂購超過2000顆高麗菜，昨天還因為活動人數爆滿，加碼訂購高麗菜。

園方15日下午舉辦畢業校友回娘家，參加闖關活動可獲紀念品，還可帶回1顆新鮮高麗菜，劉祝冠指出，下周也固定在每天下午發送高麗菜給3間幼兒園超過300名學生帶回家。

劉祝冠說，蔬菜曬到太陽會壞掉，因此園方在下午2時左右才會開始組裝高麗菜耶誕樹，讓學生每天都能帶回新鮮的高麗菜。

花蓮縣農業處農產運銷科長吳雅琴表示，受到全台高麗菜盛產影響，今年高麗菜到貨量約22公噸，較去年12公噸增加超過5成，影響批發價格，去年高麗菜批發價落在20至30元，今年大幅降低到8至10元。

(中國時報)

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