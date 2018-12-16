儀隊領軍 嘉市管樂節齊步走

2018年12月16日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

2018嘉義市國際管樂節15日盛大踩街開幕，有48支國內外管樂團、樂旗隊從噴水圓環出發，慈濟宮如意振裕堂八家將首次演出、打頭陣領走，市長涂醒哲、準市長黃敏惠、監察院長張博雅及多位議員齊步走，晚上在市立體育場有大型晚會表演變換隊形，氣氛歡樂熱鬧。

涂醒哲致詞說，今年的國際管樂節更國際、更在地，融合西洋管樂與傳統八家將陣頭文化，踩街表演開幕，還有70幾場的室內外音樂活動，嘉義市有特色美食小吃、充滿歷史人文故事的景點，歡迎國內外樂團及民眾光臨好吃又好玩的嘉義。

嘉義市國際管樂節今年是第27屆，是台灣管樂團及樂迷必朝聖、參與的指標性活動，慈濟宮如意振裕堂八家將、嘉義市精忠國小非洲鼓團、長義閣掌中劇團、義和軒北管團暨福勝社將軍會等在地藝文團隊，首次應邀擔任踩街創意領隊，將管樂結合傳統的台灣陣頭、北管樂曲，促使東西方音樂碰撞出不同以往風景的火花。

踩街嘉年華會從以噴水圓環出發，地主團隊「嘉義女中樂旗儀隊」領軍前進，48支精神抖擻的華麗隊伍，吹奏高亢的管樂、揚舞五彩繽紛的旗幟，踩著整齊昂揚的步伐，行經吳鳳北路、民族路，抵達嘉義市立體育場。

接著晚會演出變換隊形，由國外團隊聖露西亞皇家警察樂隊、日本箕面自由學園高等學校管樂團及八王子高等學校管樂團，以及國內嘉義市南興國中管樂旗隊、嘉義縣東石國中樂旗隊、台中新民高中樂儀旗隊、台北天使鼓笛隊樂團、景美女中樂儀旗隊、北一女樂儀旗隊、建中樂旗隊、中山女中樂旗隊、敦化國中管樂暨旗隊等12支精良樂隊，帶來精彩動人的演出。

(中國時報)