耶誕周末 奇美博物館內外皆美

2018年12月16日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

奇美博物館從2015年開館以來，今年首度在耶誕節前夕連續2個周末舉辦「聖誕周末」，並於館前廣場打造13公尺、約3層樓高耶誕樹，更首次開放夜間參觀，戶外有耶誕老人遊行、耶誕市集，館內也推出耶誕必看3大館藏，15日湧入逾萬人，營造南部最具歐風的耶誕饗宴。

奇美博物館建築外觀和主要典藏品均與西洋美學相關，館方一直以來都接獲許多民眾詢問何時辦耶誕活動？民眾殷切期盼，促成館方決定今年嘗試策畫一場耶誕周末盛宴。

活動範圍涵蓋館內展廳與戶外園區，除了有熱鬧市集外，館方更精選30件與耶誕主題相關必看展品，主推3大館藏，包括《耶穌誕生》、《東方三賢士的朝聖》、標本「麋鹿與馴鹿」，讓藝術走進每個人的生活。

活動昨天首日開跑，廣場前除了幸福耶誕樹、旋轉木馬和超過120個攤位的耶誕市集，耶誕老公公、麋鹿不定時出現遊行，吸引親子趨前合影。重頭戲是傍晚由館長廖錦祥點亮耶誕樹，長達90秒的燈光秀伴隨雪花灑落，現場驚呼聲不斷。

昨天天氣炎熱，不少民眾忍不住說「怎有耶誕節是在夏天的錯覺？」不過現場氣氛熱絡，因為活動必須買票進場，12歲以下孩童免費，但可以參觀常設展與特展，不少民眾白天把握機會進入博物館觀展，等到太陽下山才走出戶外感受戶外耶誕氛圍。

(中國時報)