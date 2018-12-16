追究酬庸表姊的藏鏡人

2018年12月16日 04:10 中國時報 主筆室

不久前民進黨美麗島世代、前副總統呂秀蓮痛批蔡總統用人不當、政治任命太多，弄得國家亂七八糟。似乎為了證明呂秀蓮所言為真，蔡政府期中選舉大敗後，竟任命總統表姊林美珠為台灣金聯資產管理公司董事長，外界惡評如潮。林美珠接下印信一日不到，只得趕忙請辭，成為蔡政府用人不當一個令人悲哀與憤怒的註腳。

林美珠法律人出身，服務公職都在法律、政務面，原為內政部常任文官，陳水扁時期獲拔擢任內政部政務次長，政黨輪替後任嘉義縣副縣長。蔡政府先後任命為政務委員、勞動部長，陷入「一例一休」政治風暴後，以健康原因請辭。她從未擔任任何與金融界有關的職務，但台灣金聯這家專責國內不良債權處理、泛公股持股超過8成的公營金融企業，是高度專業的領域。

蔡政府去年10月取消公營企業董總初任，不得超過65歲天花板條款，理由是適才適所最重要，年紀相對不重要，當時曾引起非議，認為高層有擴大政治酬庸之意。林美珠年滿65歲，生命軌跡與金融業並無重疊，金融專業與資歷更等於零，蔡政府卻貿然要求董事會通過。坦白說，除了她是總統的表姊之外，授予這個年薪超過500萬元的好康職位，實在找不到任何理由，見不到任何專業考量，甚至有任何正當性可言。從林美珠接任僅僅一天，就因外界的批評而倉皇請辭，就可以看出蔡政府的心虛了。

事實上，這是2年多來蔡政府人事布局的縮影：官員任命少了專業、多了政治；論親貴、不論能力、資歷；派系是人事分贓的主角，赤裸裸把國家名器變成高層安插親信、幫派獎賞「兄弟」之用，所謂專業考量、適才適所、為國舉才全成誑語。

為了創造更多可分配職位，蔡政府不惜修改法令：如《中央行政機關組織基準法》，讓三級機關首長由原來的常任文官改為可政治任命，改《行政院所屬國營事業機構負責人經理人董監事遴聘要點》，不再限制公營事業董總年齡；甚至大張旗鼓把農田水利會改為公務機關，讓原本選舉產生的會長成為官派。

於是，外界看到政務官、國營事業充斥所謂高雄市府幫、新潮流人馬；小英基金會與總統關係密切的支持者或大學同學，先後成為101總經理、台糖董事長等，綠委的女婿、兄弟不是外派外館就是接掌公營金融單位。相較之下，被外界譏為「250萬元實習生」的北農前總經理吳音寧，還算是職位較低的酬庸。

民主國家政黨輪替確實會有若干政治任命的職位，如果所有職位都不動如山，就失去政黨輪替的意義；惟上軌道的民主國家，會嚴格限制政治任命職位的範圍與任命程序，畢竟專業文官體系是政事能否運作順暢、社會是否穩定的基石。何況社會對政治任命職位的人品與能力，會有更高的要求與期待，任免需有基本邏輯可循，能說服社會支持，重要的政治任命甚至需要國會通過。

台灣的體制確實有部分政治任命職位需立法院通過，但一來數量少，主要是司法院、監察院、考試院及所謂的獨立機關；二來在執政黨掌握立法院的完全執政時，執政黨說了就算。正因為全盤掌握人事權，政府拔擢與任命官員，應該更審慎。

遺憾的是，這兩年的人事任用顯然是無所顧忌啟用「自己人」，專業、品性不足以服人的親信、權貴、鬥犬紛紛雞犬升天，外界看到的，除了醒目的「實習生」外，還有把促轉會變成東廠的張天欽、選務不中立又失職的中選會主委陳英鈐、公務行程變成夫妻旅遊，讓納稅人埋單的移民署長楊家駿；農產運銷失調卻毫無作為的農委會主委林聰賢、讓空汙惡化的環保署長李應元、還有毫無專業理念堅持的交通部長吳宏謀，至於以服從黨意為己任、配合全力「拔管」的前後3任教育部長就更不在話下了。

雖然林美珠人事案因其請辭而中止，但我們還是要問：到底誰是這個人事案的幕後藏鏡人？特別是大選潰敗後，猶敢提出這種絕無專業、毫無說服力、純為酬庸總統表姊的任命，顯示蔡政府上下內外在敗選後仍缺乏深刻反省，才會膽大妄為到如此行事。

(中國時報)