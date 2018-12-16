2018年12月16日 04:10 中國時報 主筆室

從蘇嘉全、賴清德、林佳龍、鄭麗君、游盈隆、陳其邁到各派系共推的卓榮泰，民進黨將由誰當主席，雖有其高度政治意涵，但以目前蔡政府的狀況來說，這個黨無論由誰當主席，實質且正面的意義其實並不大。

民進黨在2018年九合一選舉遭遇歷史性的挫敗後，黨內已陸續有聲音呼籲蔡英文只當一任總統就好。為了求生，蔡英文顯然已決定擴大總統職權，自行創造「迴廊談話」，間接扮演起行政院長的角色，這清楚揭露一個事實，就是蔡英文已決定自己的輸贏自己來，所有重大決策，都將全攬上身。

在此權力危機上，會有兩種現象即將浮現，分別是行政院長角色弱化，及黨主席的虛位化。因為，面對蔡英文頻頻對行政部門下指導棋，就連機車該不該裝不裝ABS這種事也要親上火線摻一咖，賴清德若繼續留任，實質上也只是虛位閣揆，而這也是他為何多次表態非走不可的關鍵原因。

至於未來誰來接？在閣揆角色被總統稀釋的前提下，意義其實也不大了。至於黨主席呢？蔡英文對於擁有憲法賦予行政權力的閣揆都能出手架空，取而代之，當這種獨斷獨行的決策風格更形強烈的同時，黨豈有可能制約總統？

除非，最後民進黨能由一位「非英派」，或者是能勇敢站在蔡英文對立面的黨主席來領導，否則以目前各派系推出的謝系大師兄卓榮泰來看，未來他出線，即便會行禮如儀地發表黨改、政改宣言，但是，在蔡英文積極攬權，及謝系龍頭謝長廷都已服膺蔡英文的大情勢之下，預料卓主席也只會是依附在蔡英文底下的影子，對府、院難以發揮實質影響力。蔡英文將成為沒有民意基礎的弱勢強人總統。

(中國時報)