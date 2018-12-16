2018年12月16日 04:10 中國時報 胡勇

著名麵包師傅吳寶春最近在上海開店，卻被部分大陸網友質疑發表過「台獨」言論，為此吳寶春公開聲明自己生於「中國台灣」，並表態支援「九二共識」和「兩岸一家親」。不出所料，這則聲明在台灣掀起軒然大波。一批綠營政客紛紛出面譴責大陸「政治壓迫」；綠媒更是將矛頭指向吳寶春本人，怒斥其為「投機商人」。此情此景，令人聯想到幾個月前的「宋芸樺風波」。還是那句話，如果綠營真的珍視這位「台灣之光」，那就拜託不要再肆意消費他了。

首先，蔡英文等人口口聲聲對岸「政治壓迫」、「以政治力干預台商在大陸投資及經營」等，這些都是莫須有的指控。從目前來看，大陸輿論對吳寶春的壓力均源于一些網友的自發批評，與大陸當局無關。相反，無論是《人民日報》海外版還是國台辦發言人，都對吳寶春過去的言論作了善意解讀。「退一萬步講，即便吳寶春師傅過去對大陸沒那麼有親切感，現在既然已經西進發展，承認身為中國人是他的驕傲，大陸民眾必定也會對他回報以溫暖的懷抱。」

其次，近年來大陸對綠色台商的態度越來越嚴厲，網友也愈發吹毛求疵，使傳統上不談政治的台商面臨選邊站隊的壓力，以及隨之而來的市場風險。但從根本上講，使吳寶春們陷入進退維谷窘境的不是大陸。用國台辦發言人的話說，為什麼2016年之後大陸網民在兩岸關係上對立言論增加了？「根本原因還是民進黨當局推行的所謂去中國化，毒害了台灣年輕一代，扭曲台灣民眾價值觀，導致兩岸關係惡化，從而引發大陸網友的一些情緒。」所以，害台灣商人或藝人動輒得咎的始作俑者正是綠營這些人。

再者，蔡英文宣稱有人「在脅迫下說出幾乎是標準化的說詞」，暗示吳在大陸壓力下違心說出「中國台灣」，這又是綠營自欺欺人，以己度人。從法理上來講，中華民國簡稱難道不是「中國」？「中華民國國民」難道不是「中國人」？據10月台灣競爭力論壇公布的最新民調，台灣民眾認同自己是中國人的比例達58.3%，創近6年來的最高點。如果將「自己是台灣人，也是中國人」「自己是台灣人，也可以是中國人」和「自己是台灣人，但不必否認是中國人」三項合併為「泛中國人認同」，合計比例更是高達64.9%。換言之，中國人認同仍是台灣社會主流，吳寶春作為「台灣之光」當然也是中國人的驕傲。綠營憑什麼斷定吳寶春就是口是心非的投機商人？

最後，「吳寶春風波」無意中暴露了綠營操弄輿論，變相迫害台商的醜陋嘴臉。根據吳寶春本人的澄清，他此前只是對大陸市場發表了不那麼親近的謹慎言論，卻被綠媒炒作為「拒絕大陸」甚至「餓死也不去大陸」，從而被塑造成抵制大陸的典型，進而在大陸留下惡名。這可以說是本次風波的導火線。

如果綠營真心疼惜吳寶春等台商在大陸打拚不易，不忍心看到他們時刻處於選邊站隊的境地，那就請為他們創造一個良好的兩岸關係氛圍，至少不要再為了一黨一己之私肆意消費他們了。

(中國時報)