2018年12月16日 04:10 中國時報 黃光國

外交部最近發函給相關單位，要求民間團體出席國際場合，應優先使用「中華民國」或「中華民國（台灣）」，若是國名不被接受，也可使用「台灣」，絕不接受「台灣，中國的一省」、「台灣，中國」、「台北，中國」。如果協調不成，得建議所有參與單位，都用都市或團體名稱。至於Chinese Taipei，易被扭曲為「中國台北」，應該盡量避免使用。

目前我國參與國際組織的名稱，主要有「中華台北」的「奧運模式」和「台北，中國」的「亞銀模式」。現在外交部要求民間團體「避免使用」Chinese Taipei，乍看之下，似乎是「東奧正名公投」失敗導致的後遺症；可是，外交部要求大家「絕不接受」「台北，中國」，我國是否準備要退出亞洲開發銀行了？

這個問題還可以再作進一步的考量：我國是「亞洲開發銀行」的發起國之一，1988年，中共要加入亞銀，要求我方將名稱由「中華民國」改為「台北，中國」。當時亞銀行長藤岡真佐夫在兩岸奔走折衝，最後我國在亞銀的名字被擅自更改為「Taipei, China」， 我方雖強烈抗議，但也沒有選擇退出。

李登輝主政時，曾經試圖用大幅增加捐款的方式，將「台北」後面的逗號去掉，因為香港參與國際組織的名稱是「Hong kong, China」，如果我們接受「Taipei, China」，則台灣的地位將等同於香港的「一國兩制」，只能在《中華人民共和國憲法》之下，制定「基本法」。

然而，目前兩岸之間的政治現實是「一中兩憲」，雙方政府各在其有效統治地區內實施一部《中華民國憲法》和《中華人民共和國憲法》。如果把「台北」之後的逗號去掉，則Taipei代表首都所在地，China代表雙方共有的「一中」，將來雙方便可以分別使用「台北中國」和「北京中國」的名稱和對等立場展開談判，進而簽訂和平協議。

這顯然不是蔡政府當前的立場。民進黨在九合一選舉大敗之後，蔡英文公開對外宣稱：台灣人民並沒有在兩岸議題上作出選擇。最近國防部智庫國家安全研究院發表3份年度報告，文中凡有提到對岸，一律以「中國」名之，而不再稱其為「中共」或是「中華人民共和國」。蔡政府兩岸政策的走向顯然是「兩國論」，而不是「一中兩憲」或憲法架構下的「一國兩區」。

面對這樣的局勢，關心兩岸和平的有志之士，應當吹起「集結號」，一方面爭取以「台北中國」的名稱參與國際組織：一方面展開串連，號召同志，準備以「一中兩憲」作為主要政見，參加下一次的選舉。台灣的政壇必須要有一股清新的力量，能夠以理性的態度，針對兩岸關係的現實提出有效的對策，來帶動政治的走向，而不能再被藍綠政治人物牽著鼻子走。這才是真正的「無色覺醒」！（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）

(中國時報)