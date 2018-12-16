梅伊通過檢驗 蔡英文未必

2018年12月16日 04:10 中國時報 陳奕璇

英國保守黨特瑞莎‧梅伊通過了不信任投票，保守黨內200票對上117票，鞏固在保守黨內地位與英國首相，重新帶領英國邁向明年3月29日脫歐生效日。英國脫歐依據歐盟條約第50條為基礎，英國與歐盟展開為期兩年脫歐談判。但英國與歐盟的談判結果為何，英國都必須脫離歐盟。即便現階段梅伊通過不信任投票，至少有一年期間不會再受到黨內同志的挑戰。反觀蔡英文總統可沒有一年的期限不會受到民進黨內外的挑戰。

2017年3月29日英國與歐盟展開脫歐為期兩年談判；英國脫歐除了離開歐盟必須支付390億英鎊（約1.56兆台幣）分手費外，北愛爾蘭與愛爾蘭邊界問題，直接考驗出英國內部對脫歐意見不一致。此外英國與歐盟面對單一市場當中的人員自由流動與貨品貿易關稅限制，無形間造成對英國脫歐的一項考驗。

英國政黨屬於剛性政黨，黨內紀律嚴明，梅伊的不信任案呈現出保守黨內部對英國脫歐意見不一致。剛性政黨本應在紀律嚴明條件下，內部黨鞭嚴格貫徹黨綱，並依黨魁意見為主要圭臬，本應不會造成不信任案投票。

梅伊在接受不信任案的過程與面對黨內同袍的質疑聲浪，2019年3月29日後英國則不再是歐盟一員已是既成事實。英國內部僵持不下的因素，無非是英國沒有勇氣承擔脫歐相繼而來的結果。假若英國與歐盟協商成效不良，英國將面對人員流動問題與對邊界關稅上的疑慮，不信任投票只是直接反應英國內部存在脫離歐盟的隱憂。歐盟共同關稅、自由貿易的單一市場中的互惠關係，只是直接反應出英國國家利益的現實考量，但回憶過去英國在歐盟共同承擔義務時英國表現退卻，不也是國家利益驅使所導致今日脫歐的決定。因此梅伊不信任案倒是反應出政黨內部派系攻訐，確實造成對國家政策的損害。

從梅伊的不信任案反觀台灣現狀，蔡總統又何嘗不是面臨相同的困境。差異在於英國是內閣制，國會最大黨黨魁也是首相，國家主要決策權在首相，梅伊不信任案所承擔的風險一方面是黨內同袍不信任，但梅伊同時肩負國家決策斷層的重大隱憂。台灣則是總統制，蔡總統辭去黨主席，也僅是對黨內同志負責，即便台灣民眾處於不信任狀態下，蔡總統依舊可以維持決策權，兩岸關係依舊處於冷對峙，黨產會與促轉會的非法正義也持續進行，蔡總統的「迴廊談話」也僅顯示接近民意的形式主義，甚至是她在選後急於攬權的手腕。

台灣的政治體制與民進黨國會多數保護蔡總統不會接受不信任案的考驗，但九合一選舉卻已經釋出民心思變的重要訊息，真正對她的考驗是民進黨有沒有意識到最新民意，會不會提名她角逐連任。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）

(中國時報)