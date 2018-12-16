2018年12月16日 04:10 中國時報 莊春發

有線電視市場裡頻道商與系統商關係密切，任何一位業者如欲經營好視訊市場的生意，都無法輕忽前述兩項的任何一項工作。

以過去發生例子為例，首先是2014年Discovery頻道代理商轉換所產生的爭議，Discovery頻道原本由凱擘代理，但不知甚麼原因轉為中嘉集團投資的全球代理商代理，凱擘要求全球代理商Discovery頻道的價格要大幅降低，但全球認為市場條件並未有任何的變動，最終進入NCC的調處，NCC調處委員只能要求不能斷訊以免影響消費者權益下，兩造私底下慢慢協調。

其次，三立新聞台在2016年7月，取代UDN新聞台在MOD的下架，開始在MOD平台播放，引起其他系統台的不滿，最終遭致台灣數位光訊旗下的中投有線電視公司的移頻，三立新聞台則被移至中投有線電視公司的第70台。三立新聞台最後屈服於系統台的商業壓力，同年9月起停止在MOD上架，三立左右逢源的盤算落空。

再其次是2016年，最大三家頻道代理商凱擘、全球、佳訊3家代理商，對新加入市場的新系統商北都有線電視公司、全國數位有線電視公司、新彰化有線電視公司、新高雄有線電視公司頻道授權，一開始即以不合理的行政戶數的15%做為計價基礎，形成差別待遇的結果，從而提高對手成本有阻礙市場競爭的效果，最終遭致公平會的重罰。

最後則是今年發生的，頻道商的民視新聞台與系統商交易時，要求系統商除購買民視新聞台之外，同時也必須購買民視第一台與民視台灣台兩個原本只在無線電視播出的電視節目，爭執後的結果是，凱擘與中嘉兩家系統商，妥協的接受民視要求的交易條件，唯獨第三大的系統台TBC不同意該交易條件，雙方在NCC調處12次，仍然未能獲得一致之共識。

從以上幾個曾經發生的例子，可以發現Discovery頻道代理移轉案，表面上是兩大代理商的爭執，發生的影響效果仍然及於有線電視上下游市場。三立新聞台的爭議雖屬不同視訊平台的競爭問題，同樣的產生影響效果的地方，仍是有線電視上下游的市場。MG事件的發生雖屬系統業者的競爭問題，其實質問題仍是有線電視上下游的爭議。最後，民視無線電視台與TBC的衝突，也是有線電視上下游的交易問題。

從以上發生的個案歸納分析，有線電視產業的爭議均出於上下游交易的問題。就政府施政角度而言，既然已經知道問題癥結，似乎應當針對有線電視上下游，建立一可長可久、透明、健全的交易制度，這是當前監理單位刻不容緩的工作。（作者為東吳大學法律系兼任教授）

(中國時報)