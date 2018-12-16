古典小鮮肉 樂來樂有料

2018年12月16日 01:51 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

《韓流篇》流行音樂有韓流，政壇有韓流，古典樂壇也有韓流，蕭邦國際鋼琴大賽金牌得主24歲趙成珍正是單眼皮的氣質型男，光韓國唱片銷量就超過18萬張，目前已成南韓第一古典偶像。

趙成珍1994年出生於韓國，6歲才開始接觸鋼琴，10歲正式拜師學琴，15歲拿到日本濱松國際鋼琴大賽最年輕冠軍，後赴巴黎攻讀音樂，現為巴黎音樂院學生，拿到2015年蕭邦國際鋼琴大賽首獎後休學，正朝職業音樂家生涯邁進。

習慣一個人 喜歡宅在家

「只要有鋼琴，我就不寂寞。」趙成珍說，他很喜歡演奏，「我是獨生子，很習慣一個人了，我只要有一架鋼琴就不會寂寞。」趙成珍說，在外演出對他來說就像是度假，「我很享受演奏的當下。」沒有演出時，他很喜歡待在家，「我也喜歡拍照，喜歡旅行，思考跟享受當下。」

上台燕尾服 下台大男孩

現在趙成珍已經有許多粉絲，他說有一組粉絲團會經常參與他在世界各地的音樂會，「者團比較年長，不瘋狂，我想她們也許只是因為喜歡到處旅行。」

趙成珍現在已經是一線指揮葛濟夫推薦的獨奏家，即使已經成名，趙成珍依舊專注音樂，「上台就是西裝，燕尾服；下台就跟一般男孩子一樣，我不喜歡打扮，沒想過上電視，只希望可以一直跟這些偉大的古典作品相處下去。」

(中國時報)