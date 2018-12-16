2018年12月16日 01:51 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

誰能第一張專輯就「脫」出兩點，還披了啥都罩不住的一層紫紗？出生於華沙，在美國茱莉亞音樂學院就讀的27歲假聲男高音奧林斯基(Jakub Jozef Orliński)，是2016年大都會歌劇院全國委員會試鏡的總決賽冠軍，他錄製演唱韋瓦第詠嘆調的視頻至今已經超過56萬人次瀏覽，音色既純又美，更難能可貴的是輪廓深邃，汗草很優，前途一片光明。

奧林斯基表示，他曾經在華沙合唱團擔任團員演唱，「那10年給我很深遠的影響，因為在合唱團，我對歌唱有了一定程度的理解，我希望自己更出色，於是開始單獨找老師學歌唱，確定自己想成為藝術家。」。現在他除了發片之外，也受邀到卡內基音樂廳演出《韓德爾：彌賽亞》，今年則首度在法蘭克福歌劇院登台演出韓德爾《林納多》要角，也將首度在威格摩爾音樂廳舉行獨唱會。

奧林斯基說，這次他演唱的都是巴洛克時期的作品，希望可以展現如古代希臘雕像的古典美，奧林斯基認為，雖然巴洛克音樂要遵循的規則很多，但是也有很多選擇，例如裝飾音。從這些小地方就可以展現出自己的創造力與個性。因此，自由與熱情就是巴洛克的風格。「不唱歌時我跳霹靂舞，我很皮，在跳霹靂舞的過程中遇到很多朋友，希望唱歌與跳舞都可以兼顧。」

(中國時報)