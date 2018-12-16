43歲蔡淑臻 想愛不想婚

蔡淑臻昨專訪談到感情觀，理想中希望能談一輩子的戀愛。（羅永銘攝）場地提供：Gattino

友善列印
中國時報
專訪
蔡淑臻（左）和男友李沛旭感情穩定，小兩口曾穿情侶裝出席活動。（資料照片）
蔡淑臻在小螢幕第3次當媽媽，這回和小童星對戲，自然流露母愛。

43歲的蔡淑臻與李沛旭差4歲姊弟戀，愛情長跑將邁入第8年，她首次吐露媽媽曾擔憂問：「如果妳不嫁他，到時候他不要妳怎麼辦？」她好氣又好笑的回應媽媽：「如果結婚，他還是可以不要我啊！」她坦言至今仍當大齡女子有三個原因，除了過去戀愛經歷大多無疾而終，看到身邊朋友不幸福，家庭背景也是影響她恐婚因素之一，於是她一直有個天真的想法：「談一輩子戀愛滿浪漫的。」

蔡淑臻說家裡3女1男，哥哥已生雙胞胎，大姊和她未婚，爸媽知道對她催婚，她也不會聽，所以不會把壓力放她身上。她透露從小看爸媽互動，多少受影響，「他們是相親結婚，我感受他們在婚姻裡不是很相愛，爸爸喜歡罵媽媽，媽媽也很認命，他們的重心就是小孩，可以減少他們衝突的也是小孩，但婚姻要帶來的不是這個啊，重點是他們不合，2人一定有感情，但沒有互相扶持、甘願付出。」

不願掉入婚姻框架

她過去情史豐富，一路跌撞後，看身邊朋友的婚姻，幸福的少、不幸的多，「好像結婚再離婚傷害很大，如果男女朋友分開就還好，也可能是我還沒遇到有結婚衝動的人。」她希望一輩子過得精采、都在談戀愛，想法理想化，但她認為並非做不到，「茱麗葉畢諾許有2個小孩，沒結婚仍活得光采，也活在愛裡，如果走進婚姻，我沒自信可以不掉入既有框架，我不想活成那樣。」

她的愛情平穩，事業力求突破，前2年受筋膜炎所苦，年中復工的首個工作是拍攝公視新創電影《靈佔》，這部懸疑驚悚的類型題材十分吸引她，「和劇組第一次見面，導演就給我場景圖，我覺得很用心，劇組上下很專業、專心完成一件事，參與過程已值回票價。」她和20歲的王淨飾演母女，小螢幕第3次當媽媽，「心情就像我對腸腸（愛犬）一樣，同樣是母愛的情感，只是牠不會說話而已。」

眼角留疤塑造角色

媽媽角色深沉、充滿仇恨，她和導演為了讓角色更有力量，除了把人物背景從在酒店上班改為清潔工、燒燙傷的疤也從臉頰改在眼角上，她說靈感來自左眼皮天生塌垂的奧斯卡影帝佛斯特懷塔克（Forest Whitaker），「他會讓人對他的人生產生好奇，我希望這角色也增加觀眾想像空間。」她以前不看靈異片是不想折磨自己，後來發現靈異故事也可以拍得感人，未來最想挑戰被「著魔」角色。《靈佔》今（16日）晚10點將在公視播出。

(中國時報)

佼佼隔空軋場 孟耿如：故意的嗎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。