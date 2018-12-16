佼佼隔空軋場 孟耿如：故意的嗎

2018年12月16日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

孟耿如（左）見到莫允雯等人來站台忍不住感動淚崩。（盧禕祺攝）

孟耿如推出人生第一張迷你專輯《#不可愛》大獲好評，15日舉行生平首場簽唱會，她表示前一晚緊張到失眠睡不好，一度希望有颱風來，就可以取消簽唱會，她自認是抗壓性很強的人，但這陣子的工作量，讓她魚尾紋都跑出來了。

由於孟耿如簽唱會地點就在「2018新北歡樂耶誕城」演唱會附近，兩邊音量打在一起，她笑罵擔任演唱會主持人的男友黃子佼（佼佼）：「是故意的嗎？音樂越放越大聲，你叫新北耶誕暫停一下！」

見好友驚喜噴淚

昨簽唱會前佼佼不忘傳訊息給她加油打氣，耶誕節即將到來，她被問到打算如何過，孟耿如害羞說：「會先放假約會，過愜意的一天，不要人擠人，吃個飯看夜景。」也透露已經送了一幅繪有夜光幽靈的畫給男友。而她今年也將登上桃園場的跨年舞台，該場主持人正是佼佼，「前年桃園我也是在後台陪他跨年，今年想說有接到就唱一下好了。」

好友陳大天（小蝦）友情擔任主持人，還代替原唱者劉以豪，和孟耿如合唱「一日限定版」〈幸福離島〉。曾與她演出《高塔公主》的演員群莫允雯、茵聲、王牧語昨也驚喜現身，讓「高塔四公主」在戲播畢後大合體，她們還帶來薑餅屋蛋糕，讓孟耿如當場噴淚，「我實在很討厭在別人面前哭，我不想被說是最愛哭的女歌手啦！」

(中國時報)