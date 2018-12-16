華仔秀臂肌 墜馬「已忘了」

2018年12月16日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

劉德華昨穿上粉色唐裝獻唱〈笨小孩〉。

華仔老婆朱麗倩（右）昨帶著女兒劉向蕙（中）坐在台下欣賞演出。

劉德華（華仔）傷癒後，於紅館舉辦「My Love Andy Lau劉德華World Tour-Hong Kong 2018」跨年演唱會，15日正式揭開序幕，向來注重隱私的華仔，更首度讓6歲女兒劉向蕙、老婆朱麗倩和他的父母現身台下欣賞演出，似乎已不介意女兒公開露臉。

華仔昨以一身白色唐裝大袍氣派出場，並獻唱〈預謀〉，57歲的他隨後脫去大袍展現精壯手臂肌打鼓，帥氣逼人；接著他換上粉色唐裝唱〈笨小孩〉，並感性說：「8年前生的（小孩）都已經8歲啦！我好想感受下7至8年前有過的掌聲。」索性躺在地上感受大家掌聲，提到去年墜馬事件他則說：「我已經忘記了，你們還記得嗎？我都老啦。」

喝開聲茶備戰20場

暌違8年站上紅館連唱20場，華仔也早早進入備戰狀態，除多喝水護嗓，還每天喝開聲茶，連說話也要輕聲細語。他昨下午現身紅館後門進行拜神儀式，現場早有近百位歌迷等候，由於近年華仔茹素，故現場祭品以生果等素食為主。

華仔在演藝圈內是出了名的人緣好，也是不少人的偶像，昨包括成龍、洪金寶、張學友、關之琳、甄子丹等影歌視巨星都送上花籃，蔡琴、謝金燕、盧廣仲也越洋獻祝福，一字排開相當壯觀。

(中國時報)