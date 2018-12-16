李安《斷背山》美國列國寶

李安（左起）當年千挑萬選找到希斯萊傑、傑克葛倫霍演出《斷背山》，電影大獲好評。（美聯社）

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中國時報
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美國國會圖書館今年新增25部收藏電影，作為國寶流傳後世，台灣名導李安執導的《斷背山》名列其中，李安得知後表示，當初創作《斷背山》最大目的不是要用來反映社會現象，只是想講一個愛情故事，「令我驚訝的是，這部電影竟與觀眾有這麼深刻的共鳴。」

李安在聲明上表示：「這部電影成為了文化的一部分，反映了暴力、偏見與愛的黑暗和光明。」《斷背山》當年獲奧斯卡獎8項提名，最後抱回最佳導演、最佳改編劇本及最佳電影配樂等3獎。

《仙履奇緣》今年唯一動畫

另外史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的《侏羅紀公園》、經典恐怖片《鬼店》、希區考克（Alfred Hitchcock）的《蝴蝶夢》及奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）主演的《窈窕淑女》均入選；迪士尼1950年的《仙履奇緣》是今年唯一一部動畫。

美國國會圖書館自1989年起每年都會挑選多部電影收藏，唯一要求是影片必須完成超過10年，旨在保護美國歷史和文化影像。今年恰逢國會圖書館30周年，館長卡拉海登（Carla Hayden）說：「在過去成千上萬部電影中，我們看到了自己，我們的多樣性、創造力、習慣和文化，我們的成功或失敗。這是值得保存的遺產。」

(中國時報)

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