GiRL愛女生12月號精選－雙面崔子格 來台不放過美食

2018年12月16日 01:52 中國時報 報導吳佩汾

崔子格曾來台體驗燒烤，自豪很會烤肉。（資料照片）

崔子格實力備受肯定。（資料照片）

身為出生在新疆的少數民族，得天獨厚的嗓音讓她唱紅許多影視作品歌曲，擅長演繹中國風的她，這次來到台灣特別精選了10首歌曲，呈現她不同的樣貌，不笑的她很堅毅性格，笑起來的她很婉約溫暖，她用嗓音帶你進入另一個世界、另一個故事，她是崔子格。

Q1.關於這次新專輯的概念與最想推薦的歌曲？

A：這次發行的新專輯共有10首歌，分了2張專輯是雙面的概念，呈現出不同的我，其中一張是《性格》，裡面都是比較快跟有態度的歌曲，結合了EDMO跟一些翻唱的歌曲，其中〈長城〉跟〈天竺少女〉是比較西域感的歌，這2首歌表達了一些我血液裡的東西。

推薦〈來不及對不起〉

另一面是《你無法叫醒一個裝睡的人》，這一張裡面的都是毒情歌，其中也收錄了一部分的影視歌曲，其中最想推薦給大家的是〈來不及對不起〉雖然它不是第1主打，因為有時候大家內心都有一些很想說對不起的人，但是你當時沒說，過了也就來不及了。

Q2.身為OST女王，推薦一首妳的OST必聽歌曲？

A：最想推薦的是《太子妃升職記》裡的〈可念不可說〉，因為我的中國風歌曲是從這個時期開始形成的，當時因為我跟導演是青梅竹馬，算是幫朋友的忙，詞也是由我老公崔恕來寫的，他把《太子妃升職記》裡面最虐最慘的部分都用這首歌表達出來，雖然它是一部很搞笑的戲，但其實它的結果是滿慘的，當時我錄完DEMO，導演的眼淚都快流出來了吧。

駕馭中國風歌曲

在錄音時我也重新調整我的音色，因為編曲是很空靈大器的，所以想要讓自己的聲音是呈現在雲端的樣子，表現出飄渺的感覺，從那時候我才真的學會怎麼去駕馭中國風的歌曲，也是我自己最滿意的一個作品。

Q3.這次來到台灣，除了工作以外最想做的事情是？

A：吃！像是詹記火鍋、各大夜市，基本上都去了很多次，哪家的什麼好吃我都知道，這是通告之一，不吃不行，在來台灣之前，台灣的朋友都已經把我吃的通告排完了，每天晚上哪家幾點、菜怎麼點都安排好了。

自估將胖10公斤

讓我印象深刻的就是「便當」，台灣有很多日式便當，因為大陸就是盒飯，一個主菜一個飯的那種，牛肉麵也有好多人推薦，我都想來這裡養老了，2年前來胖了5公斤，這次我估計得胖個10公斤了。

Q4.這次來台灣宣傳時特別準備了閩南語的歌曲，對妳來說最大的挑戰是？

A：歌詞！這次演唱的歌曲是〈家後〉，都是邊聽邊用拼音去記，雖然不懂它的歌詞的意思，但覺得特別感人，其中有兩句特別印象深刻，分別是「因為我是你的家後」、「因為我嘛嘸甘放你為我目屎流」，讓我覺得比較感人。

滿腦〈家後〉畫面

其實這次也沒有學很久，大概就3天，但我現在腦子裡都是這個畫面，睡覺也都夢見這個畫面。

(中國時報)