瘋狂運動會卡通明星作伴

小朋友們在「Ben 10 瘋狂搖搖車」利用左右搖晃方向盤競速。（時藝多媒體提供）

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中國時報
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台灣科學教育館卡通頻道「瘋狂運動會」日前舉辦開幕活動，由卡通頻道總經理林東豪（右起）、國立台灣科學教育館館長陳雪玉及時藝多媒體總經理林宜標揭開序幕。（石智中攝）
除了要閃過《熊熊遇見你》的棕熊大大、貓熊胖達及北極熊阿極之外，還得抓到正確角度，才能順利在「熊熊籃住你」進籃！（石智中攝）
卡通頻道猴塞雷！瘋狂運動會

由卡通頻道及時藝多媒體共同主辦的「卡通頻道猴塞雷！瘋狂運動會」，15日於國立臺灣科學教育館正式開跑！這個全台首次登場的大型室內遊樂場，不僅能讓粉絲近距離接觸7部高人氣卡通的真人比例公仔，現場更設有結合動畫場景、老少咸宜的主題設施供盡情玩樂體驗，是冬日及寒假非去不可的夢幻樂園！

猶如卡通粉絲專屬的夢幻遊樂園「卡通頻道猴塞雷！瘋狂運動會」，不僅跳脫常見的靜態展覽，改以10項融合卡通場景的互動體驗設施，現場還匯集7部高人氣卡通明星的真人比例公仔，包括「探險活寶」、「熊熊遇見你」、「飛天小女警」、「BEN 10」、「阿甘妙世界」、「神劍變變變」以及「OK K.O.!英雄讚」等，讓大小朋友及粉絲盡情拍照打卡，同時設置卡通繪稿區，完整展示那些風靡全球的卡通角色從無到有的創作歷程。

台灣卡通頻道林東豪總經理表示，強調粉絲優先的卡通頻道，此次特別將各種搞笑元素融入運動會形式，就是希望每一位進場的大小粉絲，都能深刻體驗卡通明星帶動的驚喜與歡笑；且說不定將來的奧運金牌得主，就是入場參與的某位粉絲！

瘋狂搖搖車競速

現場的10項大型遊樂設施，除了能一票玩到底，且能以顛覆以往想像的玩法不限次數體驗，包括老少咸宜的「熊熊籃住你」投籃競賽、「打工戰士三振王」棒球九宮格及「探險活寶糖果王國」障礙氣墊。主辦單位還精心規畫團體遊戲「泡泡足球隊隊碰」，邀請民眾與親友穿上特製泡泡足球衣，來場刺激的足球對決。另也有「BEN 10瘋狂搖搖車」趣味競速，以及無厘頭的「一甘進洞」高爾夫遊戲，背後皆有寓教於樂的科學原理，非常適合親子同樂。

送人氣卡通商品

主辦單位特別製作了「熊熊遇見你」、「探險活寶」及「飛天小女警」等3款卡通號碼布，所有持票入場的民眾皆可以隨機獲得一款；成功體驗五款遊戲設施之後，還可換取獨家的「探險活寶」和「熊熊遇見你」加油棒組。15、16日開幕首兩日，只要穿著學校運動服到現場，即可享四人同行一人免費！購票請洽ibon售票系統、全家FamiPort、GOMAJI、博客來售票網，更多資訊請洽臉書活動專頁「卡通頻道瘋狂運動會～猴塞雷」查詢。

(中國時報)

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