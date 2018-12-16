瘋狂運動會卡通明星作伴

由卡通頻道及時藝多媒體共同主辦的「卡通頻道猴塞雷！瘋狂運動會」，15日於國立臺灣科學教育館正式開跑！這個全台首次登場的大型室內遊樂場，不僅能讓粉絲近距離接觸7部高人氣卡通的真人比例公仔，現場更設有結合動畫場景、老少咸宜的主題設施供盡情玩樂體驗，是冬日及寒假非去不可的夢幻樂園！
猶如卡通粉絲專屬的夢幻遊樂園「卡通頻道猴塞雷！瘋狂運動會」，不僅跳脫常見的靜態展覽，改以10項融合卡通場景的互動體驗設施，現場還匯集7部高人氣卡通明星的真人比例公仔，包括「探險活寶」、「熊熊遇見你」、「飛天小女警」、「BEN 10」、「阿甘妙世界」、「神劍變變變」以及「OK K.O.!英雄讚」等，讓大小朋友及粉絲盡情拍照打卡，同時設置卡通繪稿區，完整展示那些風靡全球的卡通角色從無到有的創作歷程。
台灣卡通頻道林東豪總經理表示，強調粉絲優先的卡通頻道，此次特別將各種搞笑元素融入運動會形式，就是希望每一位進場的大小粉絲，都能深刻體驗卡通明星帶動的驚喜與歡笑；且說不定將來的奧運金牌得主，就是入場參與的某位粉絲！
瘋狂搖搖車競速
現場的10項大型遊樂設施，除了能一票玩到底，且能以顛覆以往想像的玩法不限次數體驗，包括老少咸宜的「熊熊籃住你」投籃競賽、「打工戰士三振王」棒球九宮格及「探險活寶糖果王國」障礙氣墊。主辦單位還精心規畫團體遊戲「泡泡足球隊隊碰」，邀請民眾與親友穿上特製泡泡足球衣，來場刺激的足球對決。另也有「BEN 10瘋狂搖搖車」趣味競速，以及無厘頭的「一甘進洞」高爾夫遊戲，背後皆有寓教於樂的科學原理，非常適合親子同樂。
送人氣卡通商品
主辦單位特別製作了「熊熊遇見你」、「探險活寶」及「飛天小女警」等3款卡通號碼布，所有持票入場的民眾皆可以隨機獲得一款；成功體驗五款遊戲設施之後，還可換取獨家的「探險活寶」和「熊熊遇見你」加油棒組。15、16日開幕首兩日，只要穿著學校運動服到現場，即可享四人同行一人免費！購票請洽ibon售票系統、全家FamiPort、GOMAJI、博客來售票網，更多資訊請洽臉書活動專頁「卡通頻道瘋狂運動會～猴塞雷」查詢。
(中國時報)