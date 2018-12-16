60歲林心笛喝蔬菜湯回春

2018年12月16日 01:52 中國時報 蔡淑芬 報導

常景有機的「日本養生蔬菜湯」榮獲2018「世界品質品鑑大會（Monde Selection）」，是本屆品鑑報告中唯一的一家台灣品牌榮獲「營養膳食和健康類產品」，常景有機創辦人林心笛（中）出席領獎。

近日國內多位名人在中壯年即罹癌過世，擔憂癌症找上身的人變多。旺旺中時生活講堂8日邀請到20年前曾經罹患惡性腦部腫瘤的中華世界養身心靈發展協會理事長林心笛博士，跟民眾分享如何以吃來遠離癌症。

林心笛博士指出，當年醫生宣判她只有6個月生命，在死馬當活馬醫的情況下，病榻中天天飲用日本科學家、體細胞博士立石和發表的「日本養生蔬菜湯」及「日本發芽玄米茶」，讓她的生命延續下來，也讓她屆齡60歲還可返老回春。

重新找回生命後，林心笛博士不斷鑽研讓她活下來的體細胞學及營養學，她發現，在我們身體60兆細胞中，每天有近千個細胞凋亡再生。當我們吃進去很多食品添加物或長期處於汙染環境，都會汙染到身體，產生毒素，若沒有良好代謝能力，毒素會累積在身體裡，製造出不好的細胞，最後演變成癌細胞。

推便利沖飲包

面對癌症威脅，林心笛博士認為，我們都只問自己喜歡吃什麼，而不問細胞喜歡吃什麼？她發現，生長在乾淨土壤的青紅黃白黑五色根莖植物，以黃金比例搭配烹調而成的蔬菜湯，有助於滋養健康細胞，再生出來的細胞也才會健康。身體補充營養外，如何代謝掉身體毒素也很重要，發芽玄米茶就扮演這項功能，林心笛以古代民間常用洗米水清潔即是這個道理。

林心笛20年來堅持飲用蔬菜湯及玄米茶，讓她愈活愈年輕，但平常要攝取到足夠維持身體細胞健康的營養量，一天必須吃到非常多的蔬菜，一般烹調無法做到，加上環境汙染惡化，更需要有機且足夠攝取量來改善身體狀態。林心笛博士為推廣立石和博士的研究成果，造福更多人抗癌，成立常景有機，在日本深山以自然農法契作，結合日本最先進生化科技，生產出隨身攜帶的便利沖飲包，讓現代人找到長壽健康的祕訣。

(中國時報)