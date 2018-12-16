禮客OUTLET內湖店耶誕優惠殺很大

2018年12月16日 01:52 中國時報 報導蔡淑微

內湖2館Arnold Palmer男款V領針織衫原價2750元／特價825元

內湖2館ROOTS紅色休閒連帽外套原價3080元／特價990元

內湖1館Nautica男款休閒保暖外套原價6380元／特價1914元

內湖2館克萊亞_刺繡皮狐狸毛領時尚外套原價5萬9800元／特價1萬7940元

內湖1館H:CONNECT男款時尚長版大衣原價4980元／特價2490元

內湖1館H:CONNECT街頭潮流休閒洋裝原價2080元／特價1040元

內湖2館ROOTS休閒百搭長袖棉T原價1880元／特價590元

禮客OUTLET內湖店1館&2館特別推出「耶誕跨年慶」活動。

為因應12月一整個月的各式耶誕活動和Party，你是否已經準備好全身行頭應戰？禮客OUTLET為了讓大家以最優惠價格入手各式單品，內湖店1館&2館特別推出「耶誕跨年慶」活動，最低甚至下殺1折起，精打細算的你，怎麼錯過這個挖寶搶便宜的大好機會！

景氣不佳，消費者購物心態趨向保守，禮客OUTLET為刺激買氣，率先點燃年終耶誕節促銷戰火！

即日起～1/2「耶誕跨年慶」

禮客OUTLET內湖店1館&2館打出ROOTS、Arnold Palmer、H:COONECT超人氣休閒品牌耶誕超值優惠價，最低下殺1折起促銷案吸客，帶動年終耶誕購物買氣。

超划算價格入手休閒服飾

禮客OUTLET觀察到，台灣人非常鍾愛休閒品牌，原因在於設計偏休閒，款式多為經典基本款，不會有退流行等困擾，且許多都是棉質精細製作，穿上較舒適，是許多消費者的必敗品項，加上禮客OUTLET主力客群為30至45歲的消費者，其中不乏小資上班族、家庭客群或喜歡休閒品牌的型男潮女，因此這一波「耶誕跨年慶」活動，才特別規畫能滿足各年齡層的「休閒品牌耶誕回饋價格」。

紅綠雙色服飾也有驚喜價

除了休閒服飾，為迎接耶誕節的到來，禮客OUTLET也推出多款「紅色」、「綠色」耶誕氛圍服飾耶誕驚喜價，超值推薦Nautica男款休閒保暖外套，原價6380元，特價1914元；克萊亞_刺繡皮狐狸毛領時尚外套，原價5萬9800元，特價1萬7994元；H:CONNECT街頭潮流休閒洋裝，原價2080元，特價1040元；ROOTS紅色休閒連帽外套，原價3080元，特價990元，讓您一掃冬日沉重，愉悅輕快的度過今年耶誕！

(中國時報)