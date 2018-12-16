設籍新北抽457萬元套房

設籍新北抽457萬元套房。圖片提供新北市政府民政局

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中國時報
報導楊閔惠

新北市自今（107）年3月7日舉辦「住在新北 設籍新北」設籍人口滿千抽獎系列活動以來，總人口數逐漸邁向歷史高峰，至12月3日已突破399萬4000人，本月11日再舉辦第8波抽獎，由副祕書長蕭旭岑一口氣抽出市價7萬3800元的gogoro電動機車及3萬2000元的日本大阪雙人來回機票，還有自動研磨咖啡機、微電腦電子鍋及微波爐等眾多生活家電，共161個好禮。

民政局統計，活動開始至今，新北市人口已增加近8000人，平均每月增加約千人。新北市不但有全國密度最高的國民運動中心，守護市民健康，還有全國最多的公托中心，讓父母安心托育，並招商引資創造就業機會，且成立「新北創力坊」協助青年朋友創業，在在讓大家看到市府對在地就學、在地就業、在地就養、在地樂活的實踐，與安居樂業的城市願景。

揪團5人獨享到府遷籍

目前活動就剩最後6次抽獎機會，獎項越來越豐富，歡迎遷入設籍，就有機會成為最大獎市價457萬套房的得主，第400萬新設籍市民還可獲得黃金2兩，第400萬前後1位也可各獲1兩的黃金。

為服務眾多遷入設籍新北市的民眾，各戶所皆設有快速遷入服務櫃檯，並提供社區及公司行號，揪團5人到府遷入服務，歡迎把握最後6次抽獎機會，踴躍設籍新北市，詳細獎項歡迎至「住在新北 設籍新北」活動網站查詢，網址https://hrg.ntpc.gov.tw/。（新北市政府民政局廣告）

(中國時報)

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