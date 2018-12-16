歧視藏身媒體閱聽人睜大眼

歧視藏身媒體閱聽人睜大眼。圖片提供台中市政府新聞局

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中國時報
報導黃詩芬

時代快速變遷，即使身處價值多元的民主社會，社會傳統觀念卻難以一夕改變。無論性別或族群等議題，透過主流媒體傳遞，呈現的都是意識形態的再現，如要翻轉或改變，並非易事。特別是新聞媒體作為第四權，除了要滿足公眾「知的觀念」，更要做到訊息真實傳遞的功能，勿流於傳聲筒。

以最常見的性別歧視為例，輔仁大學影像傳播學系專案副教授黃乃琦認為，媒體對於性別歧視的現象，不只涉及男女，年齡、身高、胖瘦、身分甚至國籍等，像是年齡逾30歲未婚女性被定義為「敗犬」、「剩女」，30歲上的未婚男性則被形容為黃金單身漢，呈現兩性不對等的現況。

玄奘大學大眾傳播學系副教授許如婷則說，受到社會的二元性別認知影響，電視廣告時常看到出入廚房的都是女性，男性若下廚，則是被視為新好男人，這都是性別刻版印象的再現。

另外，特定族群也是常見媒體歧視的受害者，例如人氣國片《大尾鱸鰻2》中，揶揄、歧視原住民達悟族人，引起不小風波。而震驚全國的南迴鐵路搞軌案，媒體更以「未審先判」的立場捕風捉影，間接導致事件關係人李雙全自殺，對個人與社會都造成傷害。

學者也提醒閱聽人，歧視現象依舊存在於媒體，隱藏在新聞、電影、廣告與戲劇當中，閱聽大眾必需具備判斷訊息本質的能力，否則很容易陷入迷思而不自知，強化了刻板印象。（台中市政府新聞局廣告）

(中國時報)

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