媒體識讀研習學員：眼見不一定為憑

2018年12月16日 01:52 中國時報 報導黃詩芬

台中市政府新聞局所舉辦之拒絕「傲慢與偏見」─培養媒體識讀力研習營，第一梯次課程，已於日前（12月6日、7日）順利結束。2天1夜的行程，不只邀來學界、業界最專業的師資帶來的豐富課程，更結合平媒與電子媒體實地參訪的難得體驗，讓學員留下深刻的印象。

課程結束後，學員們主動分享心得與體驗：中天電視台許甫主播用實際的新聞案例，帶領學員們去看新聞報導所呈現出的文字或畫面，不一定就是當初原始事情或事件的真實層面。（學員／賴宣名）

McLuhan說，魚不知道自己是溼的。正如同我們不知道自己活在被資訊建構出來的世界。大眾媒體所傳達的訊息，不論是新聞、報紙、電影、音樂等，都是建立我們對於世界認知的一塊塊拼圖。而這些拼圖可能在不知不覺中，建構了我們的認知基模，影響我們對於事物的看法。（學員／陳珮翎）

國立政治大學傳播學院的黃葳威教授提到媒體近用權，強調現今人人都是自媒體，我們該學會在不疑處有疑，對於媒體訊息不要全盤照收，要有獨立思考的能力。媒體存在的價值是為民喉舌，監督公共政策，莫忘初衷。（學員／曾明荃）

參訪中時大樓與三立電視台，看見許多平時不會看見的幕後工作與部門，看似平常不足為奇的新聞報導或是節目，都是由許多人一起合作完成，再經由層層把關後，才會放送到觀眾面前。其他相關課程也讓我們了解到新聞不能太快的下結論，眼見不一定為憑，要了解其中的來龍去脈，要有自己的想法，不要受他人的影響。（學員／楊淑涵）

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(中國時報)