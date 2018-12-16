合庫瞄準銀髮族推以房養老「幸福滿袋貸款」

2018年12月16日 01:52 中國時報 報導黃詩芬

因應老齡化社會來臨，響應政府長照政策，合庫秉持業務靈活創新態度，領先國內銀行同業推出商業型逆向抵押貸款產品─「幸福滿袋貸款」，本著善盡社會責任，協助銀髮族獲取生活安養所需資金，維持有尊嚴有品質之老年生活為宗旨，持續推展以房養老「幸福滿袋貸款」，截至今年10月底，累計核貸件數1203件、核貸額度約70.79億元，為市占率最大的銀行。

台灣於民國82年起即已進入高齡化社會，107年3月正式邁入國際慣例所稱之高齡社會（14％），預估民國115年邁入超高齡社會（20％）。因此，隨著社會人口結構的改變，高齡化、少子化所衍生的醫療、長照和生活費用的需求等諸多問題，恐將加重子女負擔；為維持有尊嚴有品質的老年生活，國人觀念之轉變將使以房養老成為未來趨勢。

合庫銀行以房養老「幸福滿袋貸款」，概念為「年長者將房產抵押給銀行後，轉換成養老金使用，即可按月領取生活費」，目前貸款期間最長為35年，為市場上唯一承作年限超過30年的銀行，且該撥貸系統亦取得經濟部智慧財產局核准的新型專利證書，展現合庫金融科技專利布局實力。

合庫推出的商業型以房養老，係合庫為實現企業社會責任，於兼顧公益、銀行權益及實務可行性下所研訂的貸款，申貸手續簡便，年滿60歲提供所有自用住宅為擔保，均可申貸，額度核准後，就可每月穩定領取一定金額，至少到95歲，讓銀髮長者享有尊嚴及品質的老年生活。

因應銀髮族商機來臨，合庫將持續落實以房養老概念，協助年長者獲取優質老年生活，使年老生活有所保障，提供年長者一個高枕無憂、幸褔到老的未來。詳情請上合庫官網www.tcb-bank.com.tw查詢，或合庫全省各分行洽詢。

(中國時報)