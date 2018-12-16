2018年12月16日 01:52 中國時報 黃唯淯 圖片提供各品牌 報導圖片提供各品牌

Tag Heuer Carrera Heuer-02 × 藤原浩Fragment聯名計時腕表表背也可以看到雙閃電標誌。

日本潮流教父藤原浩。

Tag Heuer Formula 1 × Alec Monopoly聯名腕表，建議售價4萬400元。

Tag Heuer Carrera Heuer 01 × Alec Monopoly聯名計時腕表，建議售價19萬8500元。

美國火紅藝術家Alec Monopoly受邀擔任Tag Heuer藝術狂想家。

購買到歐米茄超霸「Hodinkee 10周年」限量腕表的幸運顧客會收到附有Nato表帶與表帶更換工具的特別表盒。

與《超人力霸王》聯名的#SpeedyTuesday歐米茄超霸腕表，當時僅採線上下訂，不到1小時腕表銷售一空。

G-SHOCK × A Bathing Ape聯名表款早被搶購一空，但足見潮牌×潮牌的熱度只會更熱，完全沒有退燒跡象。

表帶末端及表釦分別印上BAPE字樣及白色猿人Logo。

豪利時台灣區副總經理黃釧峰。

家中關於星戰的收藏可說達人等級，也意外催生了這次的Oris × Star Wars聯名系列。

黑武士與風暴兵採成套販售，僅250組。這也是首次星際大戰的高端工藝聯名作品。而前50名預購的消費者還能獲得1/6的帝國風暴兵模型，成套系列售價為19萬3000元。

鐘表玩跨界聯名其實不稀奇，但背後的故事才是這波「重點」。聯名賣的是誰？又有誰被撩到？才是聯名系列的話題。

■提到潮流指標，不能不提日本潮流教父藤原浩（Hiroshi Fujiwara），他曾經主理過許多牌子，A Bathing Ape就曾經是他手上火紅的品牌之一，這次與泰格豪雅（Tag Heuer）合作的Fragment品牌也是，雙方此回的聯名企畫也帶有強烈的藤原浩元素。以1963年的原創表款為基礎，藤原浩額外注入了Fragment的閃電元素，在12點位置與後底蓋都能見到。

呈現Fragment自我風格

腕表採用Tag Heuer自製的Heuer 02自動上鏈機芯，而同時所有的表款資訊，都可以在表盒上看到，這也是Fragment的一派自我表現風格；表款同時搭配黑色鱷魚皮表帶，並附上一條黑灰相間的Nato表帶。關於這款腕表，藤原浩自豪地說：「我想要收藏的新腕表不多，但這款我肯定不會錯過。」

泰格豪雅堪稱是近年玩聯名玩得最成功，也營造出不少聲勢的牌子，因此聯名完東方，自然也不會忘記西方，品牌挑上美國藝術家Alec Monopoly合作，後者以創造出蒙面大富翁卡通人物而出名，Alec Monopoly不管出席什麼場合，總是以一襲蒙面造型登場，彷彿呼應自己創作的角色一般。

這次合作，泰格豪雅共推出2款作品，分別為Carrera Heuer 01與Formula 1作品改良，並將Alec Monopoly筆下所創造的蒙面大富翁「Monopi」（小銀行家）搬上表面，十足討喜。

OMEGA復刻表致敬《超人力霸王》

■聯名不是只有設計師！歐米茄（Omega）今年2款作品格外受到表界重視，一是與《超人力霸王》（Ultraman）的聯名合作作品。《超人力霸王》是日本圓谷製作（Tsuburaya Productions）於1970年代所製作出的科幻類特攝劇，提到太空科幻、怪獸格鬥，《超人力霸王》絕對是極具聲望的指標性作品，而1967年歐米茄推出第一款「登月表」超霸表，讓兩者間的形象不謀而合。

小表盤藏夜光頭像

與《超人力霸王》聯名的超霸表款，在設計上融入了不少《超人力霸王》與超霸表彼此的特色，例如《超人力霸王》在第4系列《歸來的超人》（The Return of Ultraman）中所著用的服裝靈感，與當時發表的超霸表有相同的橘，這也是這款腕表復刻時呈現的重點之一。面盤上的分鐘計時盤刻有3分鐘顯示，向《超人力霸王》僅能變身3分鐘的設定致敬，9點鐘方向的小表盤則刻有《超人力霸王》的夜光頭像，都是這款超霸腕表的特色。

歐米茄的另一款聯名作品則是找上網路知名鐘表評論社團Hodinkee合作，復刻出20多年前獨特的超霸「Day-Date」腕表，除了保留當時迷人的面盤設計與顏色外，更加入了Hodinkee的特殊字樣於表背。這只腕表對Hodinkee創辦人Ben Clymer同樣有意義，因為原版的超霸腕表「Day-Date」正是當年祖父親手饋贈的禮物。此次復刻腕表限量500只，僅限Hodinkee網站與美國歐米茄獨家販售。

Casio合作BAPE潮到出水

■今年潮流界討論話題同樣居高不下的，八成是Casio G-Shock與A Bathing Ape的聯名合作。迷彩、人猿頭是這個裏原宿品牌給人的最大印象，有受過街頭潮流風格洗禮的買家們一定對BAPE熟得不得了；而G-Shock也等於於另一種街頭運動的代名詞，所以當兩者的聯名系列消息在網路上流竄時，自然吸引不少潮流熱愛者的注意。

非首次聯名

其實這不是BAPE與Casio的首度合作，但這次的聯名會這麼受到矚目的原因，在於這是第一次使用GA-110系列基礎腕表，加上經典的猿人頭像與特殊的CAMO叢林迷彩，同時金色表盤還搭配了琥珀橘LED照明，自然吸引不少死忠鐵粉。

Oris《星際大戰》軍團出動

■「我們做過這麼多軍隊聯名表款，從法國空軍到美國海軍陸戰隊，這次我們來做一個全宇宙最大的軍團聯名系列好嗎？」Oris（豪利時）台灣區品牌副總經理當時跟瑞士方進行視訊會議時，對著另一頭的瑞士研發部門中心主任這麼說；而看過《星際大戰》系列電影的朋友都知道，全宇宙最大的軍團非帝國軍莫屬，總司令「黑武士」達司維達（Darth Vader）率領旗下數以百萬計的風暴兵（Stormtrooper），在銀河系可說橫著走，但這次Oris將聯名腦袋動上《星際大戰》，這看似不搭軋的獨特想法，背後全憑兩位台灣男兒的創意。

黑武士限量250只

2年前，時任台灣迪士尼消費品部總經理熊華彬，找上Oris台灣區副總經理黃釧峰談企畫案，兩人馬上腦海裡浮現出一堆鬼點子，「一直以來，好像迪士尼都沒有跟精品聯合的案例，要不要試試看這個合作案？」原因除了兩人均是精品背景出身外，也是不折不扣的星戰迷，「我可以想辦法說服瑞士讓我試試這個案子。」於是黃釧峰就擔任起迪士尼與瑞士表廠之間的溝通橋梁。

要知道，《星際大戰》背後代表的是數億美元的鉅額利潤，這背後的聯名合作，仰賴的是雙方多次的溝通與磨合，一個是40年來全球最熱的科幻類指標（第一部《星戰》電影發行於1977年），另一個則是代表精準嚴謹的瑞士製表工藝，但雙方結合得到的成果也讓人興奮不已。

首先以達斯維達表款來說，它是以Oris ProDiver為原型改造，賦予其如同黑武士般全黑的DLC鈦金屬表殼，加上表背的黑武士側臉浮雕與帝國軍標誌，還原細節度滿分；而Stormtrooper系列則是以Aquis系列為底，並同樣在表背浮雕帝國風暴兵頭盔與歐比王虧帝國軍的名言「Only Imperial Stormtroopers are so Precise」。黑武士限量250只，帝國風暴兵系列限量1300只，黑武士系列僅能與風暴兵系列成套販售。

(中國時報)