SUBARU EyeSight安全至上

2018年12月16日 01:52 中國時報 報導郭隆富

SUBARU台灣意美汽車為讓國內車迷輕鬆坐擁頂尖極致安全車款，推出「EyeSight全車系年終最後超值優惠」方案，包含最高「100萬分期零利率」和最高「現金優惠2萬5000元」等各項不同購車組合供準車主選擇。

SUBARU EyeSight智能駕駛安全輔助系統擁有4大超越同級車款的產品特色，包含全彩雙攝像立體鏡頭，如同人的雙眼判斷，更加安全；ACC自動定速巡航0-180公里全速域跟車，精準感測；可以辦識前方車輛、自行車、摩托車及行人；以及美國IIHS正面預防撞擊測試滿分。讓每一位車主於歲末年終之際，可以輕鬆入主最安全的車過好年！

業界安全模範品牌

SUBARU做為業界安全模範品牌，今年強勢登場的傳奇休旅All-New Forester日前再創安全顛峰，在日本權威安全評鑑機構JNCAP針對「主動預防安全」各項評測項目中，憑藉著「EyeSight智能駕駛安全輔助系統」全方位零死角的完美表現，以近乎滿分（126分）122.3分的佳績，勇奪ASV+++最高安全評價，完美體現SUBARU「安全至上」的品牌核心價值。

歡迎赴全台SUBARU展示中心賞車試駕，更多SUBARU全車系優惠車款與活動資訊，歡迎瀏覽SUBARU台灣意美汽車活動網站（subaru.isobar.com.tw/yearendcampaign/）或撥打SUBARU客戶服務專線0800-486-168。

(中國時報)