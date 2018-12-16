品醇JOHNNIE WALKER藍牌 豬年典藏台灣限定版上市

2018年12月16日 01:52 中國時報 報導王儒哲

JOHNNIE WALKER藍牌被謂為威士忌無上傑作，此款頂級臻液是由蘇格蘭最出色珍稀的酒藏精選淬鍊而成，平均每萬桶酒藏中，只有一桶能達到JOHNNIE WALKER藍牌卓越的品質要求被選上，其中更包含經過時間淬鍊數十年的高年份酒藏。

JOHNNIE WALKER藍牌堪稱頂級蘇格蘭威士忌代表、更是極致品味的代名詞。而自2014年開始，每逢農曆春節所推出的JOHNNIE WALKER藍牌台灣限定版12生肖系列，更是威士忌收藏家們酒櫃中不可或缺的珍藏，今年最新推出的「豬年典藏」台灣標誌紀念瓶，正好是系列中第6支作品，代表走過中點的里程碑，別具收藏意義。

JOHNNIE WALKER藍牌「豬年典藏」台灣標誌紀念瓶，特殊設計的藍色封盒上有踏著祥雲而來的金錢豬圖像，在典雅中透出不凡的富貴氣息。酒瓶採用經典的方形瓶身，正面除了熟悉的JOHNNIE WALKER標誌斜標與英國女皇賜予的榮譽徽章外，特別烙印代表台灣的燙金寶島圖示與TAIWAN字樣，以及「YEAR OF THE PIG -LIMITED EDITION DESIGN 2019」標示，大器又直接了當地呈現出台灣年度限量瓶的磅礡氣勢。而其他三面採連續圖像設計，以福、祿、壽、喜四大祥瑞與邁步向前的紳士Logo做為天；布滿元寶與金幣，財源滾滾、生意盎然的草原做為地，讓隨著祥雲一起現身報喜的金錢豬倘佯其中樂悠遊，傳達「金豬報喜富滿門」的意象，四瓶一字排開喜氣洋洋財氣縱橫，是為最應景的圖像化春聯，為2019年初始帶來好彩頭。所有圖像利用色彩、燙金、琺瑯重疊等特殊技法，創造出仿立體手感，拿上手即知不同凡響。

相較於JOHNNIE WALKER藍牌40％酒精濃度，「豬年典藏」台灣標誌紀念瓶更特別設定為46％，完美呈現酒體的濃郁香醇。JOHNNIE WALKER藍牌「豬年典藏」台灣標誌紀念瓶建議售價5800元（750ml），無論送禮或收藏，都是不可錯過的珍品，更是農曆春節親友聚會時最富貴吉利的品酩首選，欲知更多資訊，請洽服務專線0800-260-123。

飲酒過量有礙健康

(中國時報)