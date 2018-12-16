買三洋電器送鍋碗餐盤

買三洋電器送鍋碗餐盤。圖片提供台灣三洋

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中國時報
報導郭隆富

台灣三洋特地舉辦「歲末年終感恩送好禮」活動！即日起至108年2月25日止，凡購買50型以上液晶顯示器、15公斤以上單槽洗衣機及SW系列變頻洗衣機，或380公升以上電冰箱，即享有法國ARCOPAL餐盤5件組、實用不銹鋼雙耳火鍋的好禮2選1；購買39～49型液晶顯示器、9～13公斤單槽洗衣機、或250～379公升電冰箱的消費者，送花漾6入碗組，送完為止！

台灣三洋媽媽樂13公斤洗衣機，窈窕美形的設計，以最窄寬度「55cm」征服任何小型洗衣空間。採用全觸控式玻璃面板，耐磨抗刮，晶透時尚。油壓式緩降設計輕鬆開關上蓋。媽媽樂洗衣機系列，採用全新科技避震系統，運轉更加平穩安靜。更是連續18年榮獲讀者文摘「信譽品牌」金獎的殊榮。

采晶玻璃鏡面電冰箱SR-C560DVG，透過3種變溫室模式，依食材保存需求，可任意切換調整「微凍、冰溫、保鮮」3種溫層，精準掌控食材新鮮度。多樣化溫度調控，讓食材擁有最佳儲存環境，烹煮輕鬆，生活也更加輕鬆。采晶玻璃系列皆榮獲國家高效節能一級標準，從475公升到580公升的完整產品陣容，精湛美型設計，5段式觸控控溫設計，點亮家居設計，讓家更有新鮮感。

即將上市的智慧65吋顯示器SMT-65GA1擁有4K UHD高解析度，HDR色彩對比更出色。遙控器具備Google Assistant，一鍵語音輸入功能，內建Google cast，一鍵投放，享受大螢幕的震撼，可多工作業不影響影片播放。並搭載最新的Android 8.0開放式平台，內建YouTube、愛奇藝等多種APP程式，並隨時更新最新應用軟體資訊。

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(中國時報)

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